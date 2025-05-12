https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/sosyal-medya-fenomeni-mekselina-ilkbahar-dolandiricilikla-suclaniyor-muge-anliyi-cileden-cikardi-1096151256.html
Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar, dolandırıcılıkla suçlanıyor: Müge Anlı'yı çileden çıkardı
Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar, dolandırıcılıkla suçlanıyor: Müge Anlı'yı çileden çıkardı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar'la ilgili dolandırıcılık iddiaları ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programında gündem oldu. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T14:47+0300
2025-05-12T14:47+0300
2025-05-12T14:47+0300
yaşam
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Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına telefonla katılan ve 62 yaşındaki bir adamı 4.5 milyon lira dolandırmakla suçlanan sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar'ın açıklamaları gündem oldu. Genç kadın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları reddetti. Kendisini sosyal medya hesabında 'doktor' olarak tanıtmasına rağmen liseden terk olduğu iddiaları sonrasında ise telefonu kapatarak yayından ayrıldı. Yaşananlar karşısında çileden çıkan ünlü televizyon Anlı ise tepki gösterdi. 4.5 milyon TL dolandırdığı iddia ediliyorMüge Anlı'nın programına katılan 62 yaşındaki Metin isimli bir kişi, sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar'ın kendisini dolandırdığını iddia etti. Metin Bey, genç kadınla devre mülk satın alma vaadiyle tanıştıklarını, İlkbahar'ın kendi adına bir çok bankadan kredi çekerek 4. 5 milyon lira dolandırıldığını söyledi. İlkbahar'ın kendisini doktor olarak tanıttığını da belirten Metin Bey'in bu iddiaları sonrasında genç fenomen telefonla programa bağlandı.Anneanneme borcu vardı dediİlkbahar, konuşmasında Metin Bey'in anneannesine borcu olduğunu; "Zamanında anneannemle samimiydi, Metin abi bir ev alacakmış. Anneannem bana altın ve dolar verdi, ben Metin amcaya götürdüm" dedi. Doktorum dedi Anlı sinirlendiSosyal medya hesabında kendisini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan fenomen ismin açıklamalarındaki tutarsızlıklar ise Anlı'yı sinirlendirdi. Okulla ilgili sorular üzerine İlkbahar, önce okulu dondurduğunu söyledi. Sonrasında 'psikoloji doktoru' olacaktım diye isim, 'edebiyattan tıpa yatay geçiş yaptım' dedi. Anlı'nın böyle bir şey olamayacağını söylemesi üzerine, "Beni konuşturmuyorsunuz, ben tıptan bir yere girmedim. Yatay geçiş yaptım, tamam konumuza dönelim mi?' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada yayına bağlanan bir kişinin, İlkbahar'ın liseden terk olduğunu söylemesi üzerine ise tepki gösteren fenomen isim telefonu kapattı. Lütfen kandırılmayın Öte yandan programdaki durumlara rağmen genç kadının sosyal medyada takipçi sayısının artmasına Müge Anlı, "Takipçi sayısı 4 bin artmış. Reklamın iyisi kötüsü olur. Tam tersi ben kandırıldığınız için 4 bin eksilmesini beklerdim, takipçi kazanmasını değil. Lütfen kandırılmayın. Yazık!" sözleriyle tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html
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Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar, dolandırıcılıkla suçlanıyor: Müge Anlı'yı çileden çıkardı
Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar'la ilgili dolandırıcılık iddiaları ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programında gündem oldu.
Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına telefonla katılan ve 62 yaşındaki bir adamı 4.5 milyon lira dolandırmakla suçlanan sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar'ın açıklamaları gündem oldu. Genç kadın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları reddetti. Kendisini sosyal medya hesabında 'doktor' olarak tanıtmasına rağmen liseden terk olduğu iddiaları sonrasında ise telefonu kapatarak yayından ayrıldı. Yaşananlar karşısında çileden çıkan ünlü televizyon Anlı ise tepki gösterdi.
4.5 milyon TL dolandırdığı iddia ediliyor
Müge Anlı'nın programına katılan 62 yaşındaki Metin isimli bir kişi, sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar'ın kendisini dolandırdığını iddia etti. Metin Bey, genç kadınla devre mülk satın alma vaadiyle tanıştıklarını, İlkbahar'ın kendi adına bir çok bankadan kredi çekerek 4. 5 milyon lira dolandırıldığını söyledi. İlkbahar'ın kendisini doktor olarak tanıttığını da belirten Metin Bey'in bu iddiaları sonrasında genç fenomen telefonla programa bağlandı.
Anneanneme borcu vardı dedi
İlkbahar, konuşmasında Metin Bey'in anneannesine borcu olduğunu; "Zamanında anneannemle samimiydi, Metin abi bir ev alacakmış. Anneannem bana altın ve dolar verdi, ben Metin amcaya götürdüm" dedi.
Doktorum dedi Anlı sinirlendi
Sosyal medya hesabında kendisini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan fenomen ismin açıklamalarındaki tutarsızlıklar ise Anlı'yı sinirlendirdi. Okulla ilgili sorular üzerine İlkbahar, önce okulu dondurduğunu söyledi. Sonrasında 'psikoloji doktoru' olacaktım diye isim, 'edebiyattan tıpa yatay geçiş yaptım' dedi.
Anlı'nın böyle bir şey olamayacağını söylemesi üzerine, "Beni konuşturmuyorsunuz, ben tıptan bir yere girmedim. Yatay geçiş yaptım, tamam konumuza dönelim mi?' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada yayına bağlanan bir kişinin, İlkbahar'ın liseden terk olduğunu söylemesi üzerine ise tepki gösteren fenomen isim telefonu kapattı.
Öte yandan programdaki durumlara rağmen genç kadının sosyal medyada takipçi sayısının artmasına Müge Anlı, "Takipçi sayısı 4 bin artmış. Reklamın iyisi kötüsü olur. Tam tersi ben kandırıldığınız için 4 bin eksilmesini beklerdim, takipçi kazanmasını değil. Lütfen kandırılmayın. Yazık!" sözleriyle tepki gösterdi.