https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/afad-duyurdu-ege-denizinde-38-buyuklugunde-deprem-1096311792.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.28'de gerçekleşen depremin yerin 7... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T09:22+0300
2025-05-18T09:22+0300
2025-05-18T09:22+0300
son depremler
ege denizi
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 07.28'de gerçekleşirken derinliğin 7 kilometre olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ege denizi, afad, deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.28'de gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 07.28'de gerçekleşirken derinliğin 7 kilometre olduğu aktarıldı.