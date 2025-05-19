https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/disisleri-bakanligindan-israilin-gazzedeki-saldirilarina-tepki--1096323462.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin acil ateşkes çağrısı yaparak, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T01:05+0300
2025-05-19T01:05+0300
2025-05-19T01:05+0300
i̇srail- filistin çatışması
gazze
i̇srail
dışişleri bakanlığı
türkiye
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Dışişleri Bakanlığı tarafından 'İsrail'in Gazze'de Yürüttüğü Geniş Çaplı Kara Harekatı Hakkında' başlığı ile yayınlanan basın açıklamasında İsrail'e tepki gösterildi. "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denilen açıklamada "Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir" vurgusu yapıldı.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bahceli-bolucu-teror-orgutu-pkknin-fesih-kararini-ilan-etmesiyle-yeni-bir-asamaya-gecilmistir-1096320499.html
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gazze, i̇srail, dışişleri bakanlığı, türkiye
gazze, i̇srail, dışişleri bakanlığı, türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin acil ateşkes çağrısı yaparak, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 'İsrail'in Gazze'de Yürüttüğü Geniş Çaplı Kara Harekatı Hakkında' başlığı ile yayınlanan basın açıklamasında İsrail'e tepki gösterildi.
"Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denilen açıklamada "Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir" vurgusu yapıldı.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
Gazze’nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz.
Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail’e karşı etkili ve kararlı adımlar atması büyük önem arz etmektedir. Uluslararası camiayı hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet ediyoruz.