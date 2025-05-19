Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
09:15
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
10:31
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
12:06
2 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
12:13
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bin altınlık ateş
13:05
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
13:12
28 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
13:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Laf çok, fayda yok
14:05
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bilime adanmış bir hayat
14:24
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
14:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:07
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş vaatlere halk ne diyor?
18:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:22
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
19:05
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ 19 MAYIS ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
07:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI 19 MAYIS ÖZEL
Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı ve kadınların rolü
09:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
14:08
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/disisleri-bakanligindan-israilin-gazzedeki-saldirilarina-tepki--1096323462.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin acil ateşkes çağrısı yaparak, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T01:05+0300
2025-05-19T01:05+0300
i̇srail- filistin çatışması
gazze
i̇srail
dışişleri bakanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg
Dışişleri Bakanlığı tarafından 'İsrail'in Gazze'de Yürüttüğü Geniş Çaplı Kara Harekatı Hakkında' başlığı ile yayınlanan basın açıklamasında İsrail'e tepki gösterildi. "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denilen açıklamada "Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir" vurgusu yapıldı.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bahceli-bolucu-teror-orgutu-pkknin-fesih-kararini-ilan-etmesiyle-yeni-bir-asamaya-gecilmistir-1096320499.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4502fe2503d1fad456cfdf6a79dd9212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, i̇srail, dışişleri bakanlığı, türkiye
gazze, i̇srail, dışişleri bakanlığı, türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

01:05 19.05.2025
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin acil ateşkes çağrısı yaparak, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 'İsrail'in Gazze'de Yürüttüğü Geniş Çaplı Kara Harekatı Hakkında' başlığı ile yayınlanan basın açıklamasında İsrail'e tepki gösterildi.
"Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denilen açıklamada "Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir" vurgusu yapıldı.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Gazze’nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz.

Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail’e karşı etkili ve kararlı adımlar atması büyük önem arz etmektedir. Uluslararası camiayı hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet ediyoruz.

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
TÜRKİYE
Bahçeli'den TBMM'de komisyon kurulması çağrısı: 'PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir'
Dün, 17:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала