https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/disisleri-bakanligindan-israilin-gazzedeki-saldirilarina-tepki--1096323462.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin acil ateşkes çağrısı yaparak, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T01:05+0300

2025-05-19T01:05+0300

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i̇srail- filistin çatışması

gazze

i̇srail

dışişleri bakanlığı

türkiye

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Dışişleri Bakanlığı tarafından 'İsrail'in Gazze'de Yürüttüğü Geniş Çaplı Kara Harekatı Hakkında' başlığı ile yayınlanan basın açıklamasında İsrail'e tepki gösterildi. "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denilen açıklamada "Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir" vurgusu yapıldı.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bahceli-bolucu-teror-orgutu-pkknin-fesih-kararini-ilan-etmesiyle-yeni-bir-asamaya-gecilmistir-1096320499.html

gazze

i̇srail

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gazze, i̇srail, dışişleri bakanlığı, türkiye