https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bahceli-bolucu-teror-orgutu-pkknin-fesih-kararini-ilan-etmesiyle-yeni-bir-asamaya-gecilmistir-1096320499.html

Bahçeli'den TBMM'de komisyon kurulması çağrısı: 'PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir'

Bahçeli'den TBMM'de komisyon kurulması çağrısı: 'PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T17:26+0300

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MHP lideri Devlet Bahçeli yayınladığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında 'Terörsüz Türkiye' gündemine dair TBMM'de bir komisyon kurulmasına yönelik bir açıklama yaptı. Bahçeli konuyla ilgili "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" değerlendirmesinde bulundu. "Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli yayınladığı mesajda "Terörsüz Türkiye, hukukunun üstünlüğünü esas alan eşit hak ve yükümlülüklerin egemen olduğu kapsayıcı, kucaklayıcı, demokrasisini güçlendirmiş bir Türkiye'dir" ifadelerine de yer verdi.Doğru bakılırsa, dikkatle okunup anlaşılırsa, yaşanmış hayat ve hadiseler mecmuunun kovuklarından sızan ve süzülen tarihi tecrübelerin istikbalin karanlıkta kalan noktalarını tıpkı bir deniz feneri gibi aydınlatacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:Bahçeli, devlet ve millet harici toplumsal sistem önerilerinin tartışılıp gündemde tutulmasının, bu öneri sahiplerinin ciddiye alınmasının abesin ve akıl dışılığın son eşiğinden başka bir şey olmadığını vurguladı.'Yanlış anlamalara fırsat verilmemelidir'MHP Genel Başkanı Bahçeli ifadelerine şöyle devam etti:'Türkiye artık terörle anılan bir ülke olmayacaktır'Gerçekçi, gelişmiş ve geniş kapsamlı barışın gönüller ve görüşler arasında yapıldığını dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:Gelecek dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması gerektiğine işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:Bölgesel ve küresel gelişmelerin hız kazandığı, siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin devamlı farklı yüz ve yönlerinin tezahür ettiği bir dönemde, Türkiye'mizin aracısız ve bağlantısız şekilde, yalnızca kendi imkanlarıyla terörsüz yeni yüzyılı inşa etmesi muazzam bir olaydır. Hepsinden daha mühimi ise Türkiye'miz ülkeler arası ihtilafların çözüm adresi, diplomatik manevraların ve diyalog manivelaların güvenilir merkezi, barış ve huzur arzularının sivrilen mihveridir."Uluslararası müesses nizamın aldığı yıkıcı darbelerle yeni bir dünyanın doğum sancılarının günbegün yoğunlaştığına dikkati çeken Bahçeli, iç cephe ve barış ortamının adil, adaletli ve hakkaniyetli ölçülerine müzahir olarak güçlendirilmesi hem tarihe hem ecdada hem de gelecek nesillere vefa borcu olduğunu, bunun mutlaka ödeneceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölücü terör musibetini gündeminden söküp atacağını vurguladı.Bahçeli, statükonun kaybettiğini, ezberlerin bozulduğunu, tabuların birer birer devrildiğini belirterek, şunları kaydetti:'19 Mayıs Türk devletinin muhteşem bir mukavemet yeteneğidir'Bahçeli, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışının bariz ve bilinen motivasyonunun topyekun Türk milletinin bağımsızlığına duyduğu emsalsiz hayranlık ,'hürmet ve haysiyetli bağlılık olduğunun tartışmasız bir tarih gerçeği olduğunu vurguladı.Biri kadın, üçü çocuk 79 yolcu, altı at ve bir de otomobil ile 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra saat 16.30'da Galata Rıhtımı'ndan kalkan vapurun üç günlük yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a ulaştığını hatırlatan Bahçeli, Samsun'a atılan ilk adımın, girdiği dünya savaşında yıkılmış, parça parça edilmiş ve işgale uğramış mağrur İmparatorluğun kırık dökük harabelerinden yeni bir Türk devletinin inşa amacı olduğunu belirtti.Bahçeli, Bandırma Vapuru'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkülerini taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:'19 Mayıs Türk devletinin göz kamaştıran stratejik hamlesidir'19 Mayıs hamlesinin Türk devletinin göz kamaştıran stratejik hamlesi olduğuna işaret eden Bahçeli, yıkım sürecinde dahi yeni bir Türk devletinin kuruluşunu düşünmenin, bunu da zora ve zorbalığa direnerek hayata geçirmenin esasen Türk milletinin zamanlar üstü muvaffakiyet beratı olduğunu aktardı.Bahçeli, 19 Mayıs 1919'un, 29 Ekim 1923'ün kuluçkası olduğunu, tarihten ibret almayanların sonunun ise vahi akıbet olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Bahçeli, 1919'dan 2025'e kadar geçen 106 yıllık dönemin, tarihin yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin şahlanışına şahitlik ettiğini, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin can pahasına korunacağını vurguladı.Kim ne yaparsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletini takatten düşürmeye kimsenin gücü ve nefesinin yetmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

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