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Adalet Bakanı Tunç, Öcalan'a 'umut hakkı' konusuna son noktayı koydu
Adalet Bakanı Tunç, Öcalan'a 'umut hakkı' konusuna son noktayı koydu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T12:52+0300
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yılmaz tunç
abdullah öcalan
umut hakkı
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PKK'nın fesih kararının ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı uygulanıp uygulanmayacağı'na yönelik soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" yanıtını verdi. Bu sürece kolay gelinmediAK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Bakan Tunç, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, Öcalan'a yönelik umut hakkı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruyu, "Böyle bir durum söz konusu değil böyle bir görüşme de yok' diyerek yanıtladı. Bakan Tunç'un açıklamasında şunları dile getirdi:"Tabii terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı ülkemizin özellikle 40 yıldan fazla gelişmesinin kalkınmasının önünde engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından çok önem arz etti. Tabii bu sürece kolay gelinmedi. 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirildi. Bu mücadelede binlerce şehit verildi ve trilyonlarca maddi kaybımız oldu. Bundan sonraki süreçte terörün olmaması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın emniyeti açısından çok önemli.Türkiye dünyada güçlü bir ülke olacaksa ve "Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı" damgasını vuracaksak terörün olmadığı bir Türkiye'yle vuracağız. Ve bu konuda da birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek, iç cephemizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Tabii Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ekim ayındaki sayın cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda çalışmalar yapıldı ve bu süreç terör örgütünün feshiyle sonuçlanmış oldu."Terörün istismar ettiği alanları kaldırdıkBu süreçte Adalet Bakanlığı ve DEM Parti arasında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Bakan Tunç şunları dile getirdi: "Yargı Reformu Stratejisi kapsamında geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları ve özellikle hukuk devleti ilkesini güçlendiren, temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladı ülkemiz ve teröre zemin hazırlayan istismar konusu olan bütün konuları ta 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti ülkemiz ve terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer kaldırdık. Ve özellikle güvenlik güçlerimizin de kahramanca mücadelesi sayesinde bu noktaya gelinmiş oldu. Şimdi tabii önümüzdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşmıştı. Orada beş amaçtan birisi ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması."Bakan Tunç hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuyla ilgili de alternatif infaz usulleri hakkında konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-abdullah-ocalan-cagrisinda-yer-alan-umut-hakki-nedir-kimler-faydalanabilir-1089523507.html
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pkk, yılmaz tunç, abdullah öcalan, umut hakkı
pkk, yılmaz tunç, abdullah öcalan, umut hakkı

Adalet Bakanı Tunç, Öcalan'a 'umut hakkı' konusuna son noktayı koydu

12:52 14.05.2025 (güncellendi: 13:16 14.05.2025)
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.
PKK'nın fesih kararının ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı uygulanıp uygulanmayacağı'na yönelik soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" yanıtını verdi.

Bu sürece kolay gelinmedi

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Bakan Tunç, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, Öcalan'a yönelik umut hakkı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruyu, "Böyle bir durum söz konusu değil böyle bir görüşme de yok' diyerek yanıtladı. Bakan Tunç'un açıklamasında şunları dile getirdi:
"Tabii terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı ülkemizin özellikle 40 yıldan fazla gelişmesinin kalkınmasının önünde engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından çok önem arz etti. Tabii bu sürece kolay gelinmedi. 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirildi. Bu mücadelede binlerce şehit verildi ve trilyonlarca maddi kaybımız oldu. Bundan sonraki süreçte terörün olmaması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın emniyeti açısından çok önemli.
Türkiye dünyada güçlü bir ülke olacaksa ve "Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı" damgasını vuracaksak terörün olmadığı bir Türkiye'yle vuracağız. Ve bu konuda da birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek, iç cephemizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Tabii Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ekim ayındaki sayın cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda çalışmalar yapıldı ve bu süreç terör örgütünün feshiyle sonuçlanmış oldu."

Terörün istismar ettiği alanları kaldırdık

Bu süreçte Adalet Bakanlığı ve DEM Parti arasında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Bakan Tunç şunları dile getirdi:
"Yargı Reformu Stratejisi kapsamında geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları ve özellikle hukuk devleti ilkesini güçlendiren, temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladı ülkemiz ve teröre zemin hazırlayan istismar konusu olan bütün konuları ta 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti ülkemiz ve terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer kaldırdık. Ve özellikle güvenlik güçlerimizin de kahramanca mücadelesi sayesinde bu noktaya gelinmiş oldu. Şimdi tabii önümüzdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşmıştı. Orada beş amaçtan birisi ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması."
Bakan Tunç hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuyla ilgili de alternatif infaz usulleri hakkında konuştu.

Yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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