https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/besiktas-baskani-serdal-adalinin-oglu-olumden-dondu-20-milyonluk-arabasi-yandi-1096341771.html

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da seyir halinde lüks bir otomobilde yangın çıktı. Aracın sürücüsünün ise BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T15:47+0300

2025-05-19T15:47+0300

2025-05-19T15:58+0300

türki̇ye

serdal adalı

eyüpsultan

yangın

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Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks bir araçta yangın çıktı. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı. Alevler bir anda aracı sardıEyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yüksen aracını yan yolda durdurdu.Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.Beşiktaş'ın Başkanı Adalı'nın oğlu çıktıSürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Lüks arabanın ise değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html

türki̇ye

eyüpsultan

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serdal adalı, serdar adalının oğlu,