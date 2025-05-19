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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da seyir halinde lüks bir otomobilde yangın çıktı. Aracın sürücüsünün ise BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T15:47+0300
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Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks bir araçta yangın çıktı. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı. Alevler bir anda aracı sardıEyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yüksen aracını yan yolda durdurdu.Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.Beşiktaş'ın Başkanı Adalı'nın oğlu çıktıSürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Lüks arabanın ise değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html
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serdal adalı, serdar adalının oğlu,
serdal adalı, serdar adalının oğlu,

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı

15:47 19.05.2025 (güncellendi: 15:58 19.05.2025)
© AA / Hakan AkgünSerdal Adalı
Serdal Adalı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Hakan Akgün
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Eyüpsultan'da seyir halinde lüks bir otomobilde yangın çıktı. Aracın sürücüsünün ise BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.
Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks bir araçta yangın çıktı. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı.

Alevler bir anda aracı sardı

Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yüksen aracını yan yolda durdurdu.
yangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
yangın
Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
yangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
yangın

Beşiktaş'ın Başkanı Adalı'nın oğlu çıktı

Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Lüks arabanın ise değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.
Serdar Adalı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
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