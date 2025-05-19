https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/besiktas-baskani-serdal-adalinin-oglu-olumden-dondu-20-milyonluk-arabasi-yandi-1096341771.html
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da seyir halinde lüks bir otomobilde yangın çıktı. Aracın sürücüsünün ise BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T15:47+0300
2025-05-19T15:47+0300
2025-05-19T15:58+0300
türki̇ye
serdal adalı
eyüpsultan
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092158322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb7252672b6604e557230a06169d6659.jpg
Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks bir araçta yangın çıktı. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı. Alevler bir anda aracı sardıEyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yüksen aracını yan yolda durdurdu.Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.Beşiktaş'ın Başkanı Adalı'nın oğlu çıktıSürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Lüks arabanın ise değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html
türki̇ye
eyüpsultan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092158322_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_25241b1f0af7d96d70add806f897b1e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serdal adalı, serdar adalının oğlu,
serdal adalı, serdar adalının oğlu,
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü: 20 milyonluk araba yandı
15:47 19.05.2025 (güncellendi: 15:58 19.05.2025)
Eyüpsultan'da seyir halinde lüks bir otomobilde yangın çıktı. Aracın sürücüsünün ise BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.
Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks bir araçta yangın çıktı. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı.
Alevler bir anda aracı sardı
Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yüksen aracını yan yolda durdurdu.
Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Beşiktaş'ın Başkanı Adalı'nın oğlu çıktı
Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Lüks arabanın ise değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.