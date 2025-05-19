https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/bakan-uraloglu-duyurdu-melodili-yol-hayata-gecti-1096330693.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Melodili yol hayata geçti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Melodili yol hayata geçti
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de ilk kez Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nda hayata geçirilen Melodili Yol uygulamasının... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T10:53+0300
2025-05-19T10:53+0300
2025-05-19T10:53+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
ankara
yol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096330802_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18dc769ec70576655b91ef4efeb89533.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir ilk olan Melodili Yol uygulamasını kamuoyuna duyurdu. Bakan Uraloğlu, uygulamanın Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu üzerinde hayata geçirildiğini belirtti. Araçlar belirli bir hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine özel olarak yerleştirilen oyuklar ve işaretlemeler sayesinde Mozart’ın Türk Marşı sürücüler tarafından net bir şekilde duyulabiliyor.Yoldaki işaretler müziğe dönüşüyorUygulamanın teknik yapısını anlatan Uraloğlu, “Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlandı. Her bir oyuk, farklı bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızda ilerlediğinde, bu notalar birleşerek melodiyi oluşturuyor” dedi.Pilot uygulama Nallıhan’da tamamlandıMelodili Yol uygulamasının ilk etap çalışmaları, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Nallıhan – Beypazarı Yolu’nun 21. kilometresinde, Eymir Köyü mevkiinde 16 Mayıs 2025’te tamamlandı. Bakan Uraloğlu, çalışmanın çevreye zarar vermeyecek şekilde, Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndan uzakta planlandığını da vurguladı.Sırada Ankara – Eskişehir yolu varUygulamanın ikinci etabı için 17 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara – Eskişehir Devlet Yolu’nun 37. kilometresinde, Sivrihisar çıkışındaki Kertek mevkiinde çalışmalara başlandığını açıklayan Uraloğlu, “Benzer uygulamalarda yurtdışında yerleşim alanlarına yakın bölgelerde gürültü şikayetleri olmuştu. Biz bu nedenle uygulamaları daha tenha bölgelere yapmayı tercih ediyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kurban-bayrami-ikramiyesi-2025-ne-zaman-yatacak-kimler-alabilecek-sgk-uzmani-acikladi-1096329085.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096330802_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e5bd3de05540e2b3318269190c59807b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir uraloğlu, ankara, yol
abdulkadir uraloğlu, ankara, yol
Bakan Uraloğlu duyurdu: Melodili yol hayata geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de ilk kez Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nda hayata geçirilen Melodili Yol uygulamasının detaylarını paylaştı. Araçlar belirli bir hızda seyrederken yol yüzeyindeki işaretlemeler sayesinde Mozart’ın Türk Marşı duyuluyor. Yeni uygulama Ankara – Eskişehir yolu için de yolda.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir ilk olan Melodili Yol uygulamasını kamuoyuna duyurdu. Bakan Uraloğlu, uygulamanın Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu üzerinde hayata geçirildiğini belirtti. Araçlar belirli bir hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine özel olarak yerleştirilen oyuklar ve işaretlemeler sayesinde Mozart’ın Türk Marşı sürücüler tarafından net bir şekilde duyulabiliyor.
Yoldaki işaretler müziğe dönüşüyor
Uygulamanın teknik yapısını anlatan Uraloğlu, “Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlandı. Her bir oyuk, farklı bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızda ilerlediğinde, bu notalar birleşerek melodiyi oluşturuyor” dedi.
Pilot uygulama Nallıhan’da tamamlandı
Melodili Yol uygulamasının ilk etap çalışmaları, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Nallıhan – Beypazarı Yolu’nun 21. kilometresinde, Eymir Köyü mevkiinde 16 Mayıs 2025’te tamamlandı. Bakan Uraloğlu, çalışmanın çevreye zarar vermeyecek şekilde, Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndan uzakta planlandığını da vurguladı.
Sırada Ankara – Eskişehir yolu var
Uygulamanın ikinci etabı için 17 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara – Eskişehir Devlet Yolu’nun 37. kilometresinde, Sivrihisar çıkışındaki Kertek mevkiinde çalışmalara başlandığını açıklayan Uraloğlu, “Benzer uygulamalarda yurtdışında yerleşim alanlarına yakın bölgelerde gürültü şikayetleri olmuştu. Biz bu nedenle uygulamaları daha tenha bölgelere yapmayı tercih ediyoruz” dedi.