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Bakan Uraloğlu duyurdu: Melodili yol hayata geçti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Melodili yol hayata geçti
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de ilk kez Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nda hayata geçirilen Melodili Yol uygulamasının... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir ilk olan Melodili Yol uygulamasını kamuoyuna duyurdu. Bakan Uraloğlu, uygulamanın Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu üzerinde hayata geçirildiğini belirtti. Araçlar belirli bir hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine özel olarak yerleştirilen oyuklar ve işaretlemeler sayesinde Mozart’ın Türk Marşı sürücüler tarafından net bir şekilde duyulabiliyor.Yoldaki işaretler müziğe dönüşüyorUygulamanın teknik yapısını anlatan Uraloğlu, “Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlandı. Her bir oyuk, farklı bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızda ilerlediğinde, bu notalar birleşerek melodiyi oluşturuyor” dedi.Pilot uygulama Nallıhan’da tamamlandıMelodili Yol uygulamasının ilk etap çalışmaları, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Nallıhan – Beypazarı Yolu’nun 21. kilometresinde, Eymir Köyü mevkiinde 16 Mayıs 2025’te tamamlandı. Bakan Uraloğlu, çalışmanın çevreye zarar vermeyecek şekilde, Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndan uzakta planlandığını da vurguladı.Sırada Ankara – Eskişehir yolu varUygulamanın ikinci etabı için 17 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara – Eskişehir Devlet Yolu’nun 37. kilometresinde, Sivrihisar çıkışındaki Kertek mevkiinde çalışmalara başlandığını açıklayan Uraloğlu, “Benzer uygulamalarda yurtdışında yerleşim alanlarına yakın bölgelerde gürültü şikayetleri olmuştu. Biz bu nedenle uygulamaları daha tenha bölgelere yapmayı tercih ediyoruz” dedi.
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abdulkadir uraloğlu, ankara, yol

Bakan Uraloğlu duyurdu: Melodili yol hayata geçti

10:53 19.05.2025
© AAYol
Yol - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de ilk kez Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nda hayata geçirilen Melodili Yol uygulamasının detaylarını paylaştı. Araçlar belirli bir hızda seyrederken yol yüzeyindeki işaretlemeler sayesinde Mozart’ın Türk Marşı duyuluyor. Yeni uygulama Ankara – Eskişehir yolu için de yolda.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir ilk olan Melodili Yol uygulamasını kamuoyuna duyurdu. Bakan Uraloğlu, uygulamanın Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu üzerinde hayata geçirildiğini belirtti. Araçlar belirli bir hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine özel olarak yerleştirilen oyuklar ve işaretlemeler sayesinde Mozart’ın Türk Marşı sürücüler tarafından net bir şekilde duyulabiliyor.

Yoldaki işaretler müziğe dönüşüyor

Uygulamanın teknik yapısını anlatan Uraloğlu, “Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlandı. Her bir oyuk, farklı bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızda ilerlediğinde, bu notalar birleşerek melodiyi oluşturuyor” dedi.

Pilot uygulama Nallıhan’da tamamlandı

Melodili Yol uygulamasının ilk etap çalışmaları, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Nallıhan – Beypazarı Yolu’nun 21. kilometresinde, Eymir Köyü mevkiinde 16 Mayıs 2025’te tamamlandı. Bakan Uraloğlu, çalışmanın çevreye zarar vermeyecek şekilde, Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndan uzakta planlandığını da vurguladı.

Sırada Ankara – Eskişehir yolu var

Uygulamanın ikinci etabı için 17 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara – Eskişehir Devlet Yolu’nun 37. kilometresinde, Sivrihisar çıkışındaki Kertek mevkiinde çalışmalara başlandığını açıklayan Uraloğlu, “Benzer uygulamalarda yurtdışında yerleşim alanlarına yakın bölgelerde gürültü şikayetleri olmuştu. Biz bu nedenle uygulamaları daha tenha bölgelere yapmayı tercih ediyoruz” dedi.
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