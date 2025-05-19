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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/bakan-bolat-1973te-yilda-1-milyar-dolar-ihracat-yaparken-simdi-gunde-1-milyar-dolar-ihracat-1096331362.html
Bakan Bolat: 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz
Bakan Bolat: 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "Genç Girişimciler" STK Buluşmasında konuştu. Bakan Bolat, "1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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i̇hracat rakamları
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"Genç Girişimciler" STK Buluşmasında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatına yönelik rakamlar ve istatistikler paylaştı. Bakan Bolat 1973'te sadece bir yılda 1 milyar dolar ihracat yapılırken bugün bu rakamın bir güne düştüğünü söyledi. Bakan Bolat konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
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ömer bolat, ihracat, ihracat hacmi, i̇hracat rakamları
ömer bolat, ihracat, ihracat hacmi, i̇hracat rakamları

Bakan Bolat: 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz

11:37 19.05.2025
© AABakan Bolat: 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz
Bakan Bolat: 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "Genç Girişimciler" STK Buluşmasında konuştu. Bakan Bolat, "1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz" dedi.
"Genç Girişimciler" STK Buluşmasında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatına yönelik rakamlar ve istatistikler paylaştı. Bakan Bolat 1973'te sadece bir yılda 1 milyar dolar ihracat yapılırken bugün bu rakamın bir güne düştüğünü söyledi. Bakan Bolat konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"1973'te yani yaklaşık 50 yıl önce yılda 1 milyar dolar yaparken şu anda günde 1 milyar dolar yapıyoruz. Bu önemli bir başarıyı temsil ediyor ve ülke ekonomileri mukayese edilirken ya da değerlendirilirken yalnızca kendi göstergeleriyle mukayese edilmez. Dış dünyayla, Avrupa'yla, dünya ülkeleriyle başka kıtalarla da mukayese edilerek gerçekten bir başarı var mı yok mu mukayese edilir. Hamdolsun bizim 1980'de toplam ihracatımız 2.9 milyar dolardı sevgili gençler.

Ülkemizdeki ihracatçı sayısı 1000 firmaydı. Bin. Türkiye'deki toplam şirket sayısı 25 bindi ve bu noktadan bugün itibariyle baktığımızda Türkiye'deki şirket sayısı 2 milyon 550 bine yükseldi. 25 binden 2 milyon 550 bine yükseldi. Yaklaşık 100 katı. İhracatçı sayımız binden 144 bine yükseldi. 144 katı."

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