Bakan Bolat: 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz

"1973'te yani yaklaşık 50 yıl önce yılda 1 milyar dolar yaparken şu anda günde 1 milyar dolar yapıyoruz. Bu önemli bir başarıyı temsil ediyor ve ülke ekonomileri mukayese edilirken ya da değerlendirilirken yalnızca kendi göstergeleriyle mukayese edilmez. Dış dünyayla, Avrupa'yla, dünya ülkeleriyle başka kıtalarla da mukayese edilerek gerçekten bir başarı var mı yok mu mukayese edilir. Hamdolsun bizim 1980'de toplam ihracatımız 2.9 milyar dolardı sevgili gençler.

Ülkemizdeki ihracatçı sayısı 1000 firmaydı. Bin. Türkiye'deki toplam şirket sayısı 25 bindi ve bu noktadan bugün itibariyle baktığımızda Türkiye'deki şirket sayısı 2 milyon 550 bine yükseldi. 25 binden 2 milyon 550 bine yükseldi. Yaklaşık 100 katı. İhracatçı sayımız binden 144 bine yükseldi. 144 katı."