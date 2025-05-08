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Rusya-ABD ticaretinde son 2 yılın en yüksek hacmine ulaşıldı
Rusya-ABD ticaretinde son 2 yılın en yüksek hacmine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Eski Başkan Biden'ın Rusya-ABD ilişkilerine verdiği zararı onarmak istediğini her fırsatta dile getiren Donald Trump döneminde, ikili ticaret hacminde gözle... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T10:18+0300
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Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacmi, Mart ayında 1.5 kat artarak son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.Amerikan istatistik servisinin verilerine dayanan Sputnik, Rusya-ABD ticaretindeki gelişmelere mercek tuttu.Analiz edilen verilere göre Mart ayında 1.5 kat artan Rusya-ABD ticaret hacmi, son 2 yılın ardından en yüksek seviye olan 573 milyon dolara kadar çıktı. Mart 2023'te ikili ticaret hacmi 628.5 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.Rusya ve ABD arasındaki ticarette yaşanan bu gelişme, Rusya'nın ihracatının bir önceki aya göre 1.5 kat artarak 339.6 milyon dolardan 523.45 milyon dolara yükselmesinin bir sonucu. Bu dinamikte, ABD'nin gübre ithalatındaki artış (219 milyon dolar) etkili oldu. ABD'li şirketler ayrıca Rusya'dan platin (87.5 milyon dolar), kontrplak (6 milyon dolar) ve fosfat (5 milyon dolar) satın aldı.Aynı zamanda ABD'den Rusya'ya yapılan ürün sevkiyatı Şubat ayındaki seviyede kalarak 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya, ABD'den ağırlıklı olarak aşı (14.8 milyon dolar), tıbbi cihaz (6.2 milyon dolar), çeşitli gıda ürünleri (5.7 milyon dolar) ve test ekipmanı (3.7 milyon dolar) ithal etti.
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abd, donald trump, rusya, sputnik, rusya-abd i̇lişkileri, ticaret hacmi, ithalat, ihracat
abd, donald trump, rusya, sputnik, rusya-abd i̇lişkileri, ticaret hacmi, ithalat, ihracat

Rusya-ABD ticaretinde son 2 yılın en yüksek hacmine ulaşıldı

10:18 08.05.2025 (güncellendi: 10:21 08.05.2025)
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Eski Başkan Biden'ın Rusya-ABD ilişkilerine verdiği zararı onarmak istediğini her fırsatta dile getiren Donald Trump döneminde, ikili ticaret hacminde gözle görülür iyileşmeler kaydedilmeye başlandı.
Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacmi, Mart ayında 1.5 kat artarak son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Amerikan istatistik servisinin verilerine dayanan Sputnik, Rusya-ABD ticaretindeki gelişmelere mercek tuttu.

Analiz edilen verilere göre Mart ayında 1.5 kat artan Rusya-ABD ticaret hacmi, son 2 yılın ardından en yüksek seviye olan 573 milyon dolara kadar çıktı. Mart 2023'te ikili ticaret hacmi 628.5 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Rusya ve ABD arasındaki ticarette yaşanan bu gelişme, Rusya'nın ihracatının bir önceki aya göre 1.5 kat artarak 339.6 milyon dolardan 523.45 milyon dolara yükselmesinin bir sonucu. Bu dinamikte, ABD'nin gübre ithalatındaki artış (219 milyon dolar) etkili oldu. ABD'li şirketler ayrıca Rusya'dan platin (87.5 milyon dolar), kontrplak (6 milyon dolar) ve fosfat (5 milyon dolar) satın aldı.

Aynı zamanda ABD'den Rusya'ya yapılan ürün sevkiyatı Şubat ayındaki seviyede kalarak 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya, ABD'den ağırlıklı olarak aşı (14.8 milyon dolar), tıbbi cihaz (6.2 milyon dolar), çeşitli gıda ürünleri (5.7 milyon dolar) ve test ekipmanı (3.7 milyon dolar) ithal etti.
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