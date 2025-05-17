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Bakan Bayraktar: Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi tüm hanelere 3.5 yıl yetecek düzeyde
Bakan Bayraktar: Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi tüm hanelere 3.5 yıl yetecek düzeyde
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük, ekonomik değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3.5... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T18:05+0300
2025-05-17T18:05+0300
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alparslan bayraktar
karadeniz
ak parti
türkiye cumhuriyeti
recep tayyip erdoğan
doğal gaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük, ekonomik değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervin keşfedildiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun, bu çok önemli bir keşif. Ülkemize ayrı bir zenginlik, ayrı bir varlık olarak inşallah katılmış oldu. Tabii hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek" dedi.Bayraktar, Karadeniz'de yaklaşık 5 yıldır yoğun doğal gaz arama faaliyeti yürüttüklerini belirterek, "2020 yılının ağustosunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfini, adını Sakarya Gaz Sahası dediğimiz sahada gerçekleştirdik. Buraya çok uzak mesafede değil, hemen Filyos'a o doğal gazı çıkardık. Bugün evlerimizde o doğal gazı kullanır hale geldik" diye konuştu.Türkiye'nin enerji talebinin artmaya devam ettiğine işaret eden Bayraktar, "Onun için bizim daha çok keşif yapmamız, bizim daha çok gaz bulmamız, gaz üretmemiz lazım. Hamdolsun Göktepe-3 kuyusunda dün itibarıyla testler neticelendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluk'a gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3.5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Allah hayırlı eylesin. Memleketimize, milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Bayraktar, son 23 yılda AK Parti iktidarlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli işler yapıldığını vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1.3 trilyon dolara geldiğini kaydetti.Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne de değinerek, nükleer enerjiye sahip üst seviyedeki ülkeler liginde olan Türkiye'yi hedeflediklerini dile getirdi.Bayraktar, yenilenebilir enerjiyi, rüzgarı, doğal gazı, jeotermali ve biyokütlesini kullanan, doğal gaz ve petrolünü kendisi üreten, enerjide, ekonomide bağımsız, çok güçlü Türkiye hedefi yolunda yürüdüklerini belirtti.Enerji ve maden çalışanlarının zorlu emek ve çalışmalarından da bahseden Bayraktar, bu alanda yürütülen çalışmaların bilinmesinin ve sahip çıkılmasının önemli olduğunu ifade etti.Bayraktar, çalışmaların bilinmesinin diğer önemli noktasının ise muhalefetin söylem ve tutumları olduğunu belirterek şöyle devam etti:Elektrik ve doğal gazda verdikleri destekleri artık dar gelirliye, emekli ve sabit gelirli ve asgari ücretle çalışan, gerçek anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara vermek istediklerini söyleyen Bayraktar, "Onlara daha çok verelim ama ihtiyaçları olmayan, İstanbul'da yalıda oturan, hala onun elektrik faturasını, doğal gaz faturasını biz ödemeyelim. Dolayısıyla bu yeni destek sistemiyle inşallah sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bir nebze olsun mali anlamda sizi güçlendirmeye, en azından enerji alanında devam edeceğiz" diye konuştu.
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alparslan bayraktar, karadeniz, ak parti, türkiye cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, doğal gaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar, karadeniz, ak parti, türkiye cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, doğal gaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Bakan Bayraktar: Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi tüm hanelere 3.5 yıl yetecek düzeyde

18:05 17.05.2025
© AA / Ali Kemal ZerenliEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA / Ali Kemal Zerenli
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük, ekonomik değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3.5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervin keşfedildiğini dile getirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük, ekonomik değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervin keşfedildiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun, bu çok önemli bir keşif. Ülkemize ayrı bir zenginlik, ayrı bir varlık olarak inşallah katılmış oldu. Tabii hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek" dedi.
Bayraktar, Karadeniz'de yaklaşık 5 yıldır yoğun doğal gaz arama faaliyeti yürüttüklerini belirterek, "2020 yılının ağustosunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfini, adını Sakarya Gaz Sahası dediğimiz sahada gerçekleştirdik. Buraya çok uzak mesafede değil, hemen Filyos'a o doğal gazı çıkardık. Bugün evlerimizde o doğal gazı kullanır hale geldik" diye konuştu.
Türkiye'nin enerji talebinin artmaya devam ettiğine işaret eden Bayraktar, "Onun için bizim daha çok keşif yapmamız, bizim daha çok gaz bulmamız, gaz üretmemiz lazım. Hamdolsun Göktepe-3 kuyusunda dün itibarıyla testler neticelendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluk'a gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3.5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Allah hayırlı eylesin. Memleketimize, milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, son 23 yılda AK Parti iktidarlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli işler yapıldığını vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1.3 trilyon dolara geldiğini kaydetti.
Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne de değinerek, nükleer enerjiye sahip üst seviyedeki ülkeler liginde olan Türkiye'yi hedeflediklerini dile getirdi.
Bayraktar, yenilenebilir enerjiyi, rüzgarı, doğal gazı, jeotermali ve biyokütlesini kullanan, doğal gaz ve petrolünü kendisi üreten, enerjide, ekonomide bağımsız, çok güçlü Türkiye hedefi yolunda yürüdüklerini belirtti.
Enerji ve maden çalışanlarının zorlu emek ve çalışmalarından da bahseden Bayraktar, bu alanda yürütülen çalışmaların bilinmesinin ve sahip çıkılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Bayraktar, çalışmaların bilinmesinin diğer önemli noktasının ise muhalefetin söylem ve tutumları olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Muhalefet, Türkiye'yi adeta 'battı, mahvoldu, bitti' böyle sürekli karamsarlık, sürekli ümitsizlik, hep böyle olumsuz, negatif enerji vererek adeta insanımızın moralini, motivasyonumuzu bozmaya, ümitlerini yok etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yapılan güzel işleri bilmemiz ve insanlara anlatmamız bu açıdan da önemli. Biz ümitvar olacağız, biz inanacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz ve 86 milyonuyla kardeş olduğumuz zaman, terörsüz bir Türkiye olduğu zaman Allah'ın izniyle bizim önümüzde hiçbir güç duramayacak."
Elektrik ve doğal gazda verdikleri destekleri artık dar gelirliye, emekli ve sabit gelirli ve asgari ücretle çalışan, gerçek anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara vermek istediklerini söyleyen Bayraktar, "Onlara daha çok verelim ama ihtiyaçları olmayan, İstanbul'da yalıda oturan, hala onun elektrik faturasını, doğal gaz faturasını biz ödemeyelim. Dolayısıyla bu yeni destek sistemiyle inşallah sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bir nebze olsun mali anlamda sizi güçlendirmeye, en azından enerji alanında devam edeceğiz" diye konuştu.
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