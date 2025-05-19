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Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt
Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt
Sputnik Türkiye
PKK'nın fesih kararının ardından MHP Lideri Bahçeli'nin komisyon önerisiyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin yasal çerçevesinin TBMM'de oluşturulacağı... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T14:47+0300
2025-05-19T14:47+0300
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PKK'nin fesih kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir' ifadelerini kullanmıştı. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bundan sonraki aşama, terör örgütlerinin silah bırakmasıdır. Sürecin yasal çerçevesi TBMM’de oluşacak. Komisyonun yapısı ise bu çerçevenin netleşmesinden sonra ele alınacaktır” dedi.TBMM'yi işaret ettiTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın fesih kararını takiben Meclis’te 100 kişilik bir komisyon kurulması çağrısına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle ilgili konuştu. Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Şimdi önümüzdeki adım, terör örgütlerinin silahlarını bırakmasıdır. Bu gerçekleştiğinde, bu meselenin hem siyasi hem de yasal olarak ele alınacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi.Silah bırakma süreci yaz bitmeden süreç tamamlanabilirKurtulmuş, “Komisyonun nasıl olacağı konuşulur. Meclis’te tüm siyasi partiler bu sürece katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Silah bırakma sürecine ilişkin de konuşan Kurtulmuş, “Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir” diyerek, yürütülen temasların ve hazırlıkların bu yönde ilerlediğini kaydetti.Ne olmuştu?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın fesih kararının ardından yaptığı açıklamada 'sabır gerektiren yeni bir aşamaya' geçildiğini belirterek şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bahceli-bolucu-teror-orgutu-pkknin-fesih-kararini-ilan-etmesiyle-yeni-bir-asamaya-gecilmistir-1096320499.html
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devlet bahçeli, numan kurtulmuş, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), pkk fesih kararı
devlet bahçeli, numan kurtulmuş, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), pkk fesih kararı

Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

14:47 19.05.2025
© AA / Dilara İrem SancarTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
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PKK'nın fesih kararının ardından MHP Lideri Bahçeli'nin komisyon önerisiyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin yasal çerçevesinin TBMM'de oluşturulacağı ifadelerini kullandı.
PKK'nin fesih kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir' ifadelerini kullanmıştı. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bundan sonraki aşama, terör örgütlerinin silah bırakmasıdır. Sürecin yasal çerçevesi TBMM’de oluşacak. Komisyonun yapısı ise bu çerçevenin netleşmesinden sonra ele alınacaktır” dedi.

TBMM'yi işaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın fesih kararını takiben Meclis’te 100 kişilik bir komisyon kurulması çağrısına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle ilgili konuştu. Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Şimdi önümüzdeki adım, terör örgütlerinin silahlarını bırakmasıdır. Bu gerçekleştiğinde, bu meselenin hem siyasi hem de yasal olarak ele alınacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi.

Silah bırakma süreci yaz bitmeden süreç tamamlanabilir

Kurtulmuş, “Komisyonun nasıl olacağı konuşulur. Meclis’te tüm siyasi partiler bu sürece katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Silah bırakma sürecine ilişkin de konuşan Kurtulmuş, “Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir” diyerek, yürütülen temasların ve hazırlıkların bu yönde ilerlediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın fesih kararının ardından yaptığı açıklamada 'sabır gerektiren yeni bir aşamaya' geçildiğini belirterek şunları söylemişti:
"Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır."
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
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Bahçeli'den TBMM'de komisyon kurulması çağrısı: 'PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir'
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