https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/bahcelinin-komisyon-cagrisina-tbmm-baskani-kurtulmustan-yanit-1096341365.html

Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

Sputnik Türkiye

PKK'nın fesih kararının ardından MHP Lideri Bahçeli'nin komisyon önerisiyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin yasal çerçevesinin TBMM'de oluşturulacağı... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T14:47+0300

2025-05-19T14:47+0300

2025-05-19T14:47+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

numan kurtulmuş

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

pkk fesih kararı

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PKK'nin fesih kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir' ifadelerini kullanmıştı. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bundan sonraki aşama, terör örgütlerinin silah bırakmasıdır. Sürecin yasal çerçevesi TBMM’de oluşacak. Komisyonun yapısı ise bu çerçevenin netleşmesinden sonra ele alınacaktır” dedi.TBMM'yi işaret ettiTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın fesih kararını takiben Meclis’te 100 kişilik bir komisyon kurulması çağrısına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle ilgili konuştu. Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Şimdi önümüzdeki adım, terör örgütlerinin silahlarını bırakmasıdır. Bu gerçekleştiğinde, bu meselenin hem siyasi hem de yasal olarak ele alınacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi.Silah bırakma süreci yaz bitmeden süreç tamamlanabilirKurtulmuş, “Komisyonun nasıl olacağı konuşulur. Meclis’te tüm siyasi partiler bu sürece katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Silah bırakma sürecine ilişkin de konuşan Kurtulmuş, “Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir” diyerek, yürütülen temasların ve hazırlıkların bu yönde ilerlediğini kaydetti.Ne olmuştu?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın fesih kararının ardından yaptığı açıklamada 'sabır gerektiren yeni bir aşamaya' geçildiğini belirterek şunları söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bahceli-bolucu-teror-orgutu-pkknin-fesih-kararini-ilan-etmesiyle-yeni-bir-asamaya-gecilmistir-1096320499.html

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devlet bahçeli, numan kurtulmuş, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), pkk fesih kararı