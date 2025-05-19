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19 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır?
19 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma durumunu... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
19 mayıs gençlik ve spor bayramı
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19 Mayıs’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü, eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Ancak her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler, gün boyu ilaç temini için hizmet verecek. Nöbetçi eczanelere ulaşmak isteyen vatandaşlar, bilgileri E-Devlet sistemi üzerinden ya da bulundukları ilin eczacı odası internet sitesinden öğrenebilir.Sağlık ocakları ve devlet hastaneleri poliklinikleri hizmet vermeyecekSağlık ocakları ve devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri, 19 Mayıs’ta resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecek. Bu kurumlar yalnızca acil servisleri ile hasta kabulü yapacak. Poliklinik hizmetleri ise bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak.Özel hastaneler açık ancak kısıtlı hizmet veriyorÖzel hastaneler genellikle resmi tatillerde açık kalıyor. Ancak bazı bölümler hizmet vermeyebilir veya belirli doktorlar görevde olmayabilir. Bu nedenle özel hastaneye gitmeden önce telefonla bilgi alınması öneriliyor. Acil servisler ise özel hastanelerde de bayram süresince açık kalacak.Nöbetçi eczaneler nasıl sorgulanır?E-Devlet ve eczacı odaları üzerinden sorgulama yapılabiliyorVatandaşlar bulundukları bölgede görev yapacak nöbetçi eczaneleri, şu kanallar üzerinden öğrenebilir:Bu yöntemlerle güncel eczane listesine ulaşmak mümkün.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/19-mayista-kargolar-acik-mi-bugun-kargolar-calisiyor-mu-iste-calisma-saatleri-1096329555.html
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19 mayıs eczaneler açık mı, eczaneler bayramda çalışıyor mu, nöbetçi eczane 19 mayıs, 19 mayıs pazartesi hastane açık mı, sağlık ocağı bayramda hizmet veriyor mu, özel hastaneler 19 mayıs çalışma saatleri, eczane çalışma saatleri 2025, 19 mayıs resmi tatil eczane durumu
19 mayıs eczaneler açık mı, eczaneler bayramda çalışıyor mu, nöbetçi eczane 19 mayıs, 19 mayıs pazartesi hastane açık mı, sağlık ocağı bayramda hizmet veriyor mu, özel hastaneler 19 mayıs çalışma saatleri, eczane çalışma saatleri 2025, 19 mayıs resmi tatil eczane durumu

19 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır?

10:24 19.05.2025
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma durumunu araştırıyor. Resmi kurumlar kapalı olacak, ancak nöbetçi eczaneler ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.
19 Mayıs’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü, eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Ancak her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler, gün boyu ilaç temini için hizmet verecek. Nöbetçi eczanelere ulaşmak isteyen vatandaşlar, bilgileri E-Devlet sistemi üzerinden ya da bulundukları ilin eczacı odası internet sitesinden öğrenebilir.

Sağlık ocakları ve devlet hastaneleri poliklinikleri hizmet vermeyecek

Sağlık ocakları ve devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri, 19 Mayıs’ta resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecek. Bu kurumlar yalnızca acil servisleri ile hasta kabulü yapacak. Poliklinik hizmetleri ise bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak.

Özel hastaneler açık ancak kısıtlı hizmet veriyor

Özel hastaneler genellikle resmi tatillerde açık kalıyor. Ancak bazı bölümler hizmet vermeyebilir veya belirli doktorlar görevde olmayabilir. Bu nedenle özel hastaneye gitmeden önce telefonla bilgi alınması öneriliyor. Acil servisler ise özel hastanelerde de bayram süresince açık kalacak.

Nöbetçi eczaneler nasıl sorgulanır?

E-Devlet ve eczacı odaları üzerinden sorgulama yapılabiliyor
Vatandaşlar bulundukları bölgede görev yapacak nöbetçi eczaneleri, şu kanallar üzerinden öğrenebilir:
E-Devlet sistemi
İl/ilçe eczacı odalarının resmi internet siteleri
Nöbetçi eczane mobil uygulamaları
Bu yöntemlerle güncel eczane listesine ulaşmak mümkün.
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