https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/19-mayista-hastane-saglik-ocagi-eczaneler-acik-mi-nobetci-eczane-nasil-sorgulanir-1096329762.html

19 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır?

19 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır?

Sputnik Türkiye

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma durumunu... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T10:24+0300

2025-05-19T10:24+0300

2025-05-19T10:24+0300

türki̇ye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

19 mayıs gençlik ve spor bayramı

resmi tatil

hastane

özel hastane

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nöbetçi eczane

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19 Mayıs’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü, eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Ancak her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler, gün boyu ilaç temini için hizmet verecek. Nöbetçi eczanelere ulaşmak isteyen vatandaşlar, bilgileri E-Devlet sistemi üzerinden ya da bulundukları ilin eczacı odası internet sitesinden öğrenebilir.Sağlık ocakları ve devlet hastaneleri poliklinikleri hizmet vermeyecekSağlık ocakları ve devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri, 19 Mayıs’ta resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecek. Bu kurumlar yalnızca acil servisleri ile hasta kabulü yapacak. Poliklinik hizmetleri ise bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak.Özel hastaneler açık ancak kısıtlı hizmet veriyorÖzel hastaneler genellikle resmi tatillerde açık kalıyor. Ancak bazı bölümler hizmet vermeyebilir veya belirli doktorlar görevde olmayabilir. Bu nedenle özel hastaneye gitmeden önce telefonla bilgi alınması öneriliyor. Acil servisler ise özel hastanelerde de bayram süresince açık kalacak.Nöbetçi eczaneler nasıl sorgulanır?E-Devlet ve eczacı odaları üzerinden sorgulama yapılabiliyorVatandaşlar bulundukları bölgede görev yapacak nöbetçi eczaneleri, şu kanallar üzerinden öğrenebilir:Bu yöntemlerle güncel eczane listesine ulaşmak mümkün.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/19-mayista-kargolar-acik-mi-bugun-kargolar-calisiyor-mu-iste-calisma-saatleri-1096329555.html

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