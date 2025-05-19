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19 Mayıs’ta kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri
19 Mayıs’ta kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri
Sputnik Türkiye
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kargo firmalarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. PTT Kargo bu özel günde hizmet vermezken, Aras... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
19 mayıs gençlik ve spor bayramı
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen bu günde kargo firmalarının hizmet verip vermediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Edinilen bilgilere göre:PTT Kargo 19 Mayıs’ta kapalıResmi tatil nedeniyle işlem yapılmayacakPTT Kargo, devlet kurumlarına bağlı olması sebebiyle 19 Mayıs'ta tüm şubelerini kapalı tutacak. Bu tarihte PTT Kargo’dan ne teslimat yapılacak ne de gönderi alınacak. Vatandaşlar işlemlerini 20 Mayıs itibariyle gerçekleştirebilecek.📌 PTT Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 08:30 - 17:30Cumartesi (bazı bölgelerde): 08:30 - 13:30Özel kargo firmaları normal mesaiye devam ediyorAras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo 19 Mayıs’ta açıkResmi tatil olmasına rağmen özel kargo şirketleri 19 Mayıs’ta hizmet vermeye devam edecek. E-ticaret alışverişleri veya gönderi takibi yapan kullanıcılar bu firmaların mesai saatlerine göre işlem yapabilecek.📦 Yurtiçi Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 09:00 - 18:00Cumartesi: 09:00 - 16:00📦 MNG Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 08:30 - 18:00Cumartesi: 08:30 - 14:00📦 Sürat Kargo çalışma saatleri:Doğu bölgeleri: Hafta içi 08:30 - 18:00 / Cumartesi 08:30 - 14:00Batı bölgeleri: Hafta içi 09:00 - 18:30 / Cumartesi 09:00 - 14:30📦 Aras Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 08:30 - 18:00Cumartesi: 08:30 - 13:00
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19 mayıs kargolar çalışıyor mu, ptt kargo 19 mayıs açık mı, aras kargo 19 mayıs mesai, mng kargo çalışma saatleri, sürat kargo 19 mayıs teslimat, trendyol express bayramda çalışıyor mu, yurtiçi kargo bayramda açık mı, resmi tatilde kargo çalışıyor mu
19 mayıs kargolar çalışıyor mu, ptt kargo 19 mayıs açık mı, aras kargo 19 mayıs mesai, mng kargo çalışma saatleri, sürat kargo 19 mayıs teslimat, trendyol express bayramda çalışıyor mu, yurtiçi kargo bayramda açık mı, resmi tatilde kargo çalışıyor mu

19 Mayıs’ta kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

10:14 19.05.2025
© AAKargo
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kargo firmalarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. PTT Kargo bu özel günde hizmet vermezken, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat ve Trendyol Express gibi özel kargo firmaları ise normal çalışma saatlerine göre teslimat yapacak.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen bu günde kargo firmalarının hizmet verip vermediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Edinilen bilgilere göre:
PTT Kargo, 19 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeyecek.
Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve Trendyol Express, 19 Mayıs’ta normal çalışma düzenini sürdürecek.

PTT Kargo 19 Mayıs’ta kapalı

Resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayacak
PTT Kargo, devlet kurumlarına bağlı olması sebebiyle 19 Mayıs'ta tüm şubelerini kapalı tutacak. Bu tarihte PTT Kargo’dan ne teslimat yapılacak ne de gönderi alınacak. Vatandaşlar işlemlerini 20 Mayıs itibariyle gerçekleştirebilecek.
📌 PTT Kargo çalışma saatleri:
Hafta içi: 08:30 - 17:30
Cumartesi (bazı bölgelerde): 08:30 - 13:30

Özel kargo firmaları normal mesaiye devam ediyor

Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo 19 Mayıs’ta açık
Resmi tatil olmasına rağmen özel kargo şirketleri 19 Mayıs’ta hizmet vermeye devam edecek. E-ticaret alışverişleri veya gönderi takibi yapan kullanıcılar bu firmaların mesai saatlerine göre işlem yapabilecek.
📦 Yurtiçi Kargo çalışma saatleri:
Hafta içi: 09:00 - 18:00
Cumartesi: 09:00 - 16:00
📦 MNG Kargo çalışma saatleri:
Hafta içi: 08:30 - 18:00
Cumartesi: 08:30 - 14:00
📦 Sürat Kargo çalışma saatleri:
Doğu bölgeleri: Hafta içi 08:30 - 18:00 / Cumartesi 08:30 - 14:00
Batı bölgeleri: Hafta içi 09:00 - 18:30 / Cumartesi 09:00 - 14:30
📦 Aras Kargo çalışma saatleri:
Hafta içi: 08:30 - 18:00
Cumartesi: 08:30 - 13:00
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