https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/19-mayista-kargolar-acik-mi-bugun-kargolar-calisiyor-mu-iste-calisma-saatleri-1096329555.html

19 Mayıs’ta kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

19 Mayıs’ta kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Sputnik Türkiye

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kargo firmalarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. PTT Kargo bu özel günde hizmet vermezken, Aras... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

kargo

yurtiçi kargo

aras kargo

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

19 mayıs gençlik ve spor bayramı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen bu günde kargo firmalarının hizmet verip vermediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Edinilen bilgilere göre:PTT Kargo 19 Mayıs’ta kapalıResmi tatil nedeniyle işlem yapılmayacakPTT Kargo, devlet kurumlarına bağlı olması sebebiyle 19 Mayıs'ta tüm şubelerini kapalı tutacak. Bu tarihte PTT Kargo’dan ne teslimat yapılacak ne de gönderi alınacak. Vatandaşlar işlemlerini 20 Mayıs itibariyle gerçekleştirebilecek.📌 PTT Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 08:30 - 17:30Cumartesi (bazı bölgelerde): 08:30 - 13:30Özel kargo firmaları normal mesaiye devam ediyorAras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo 19 Mayıs’ta açıkResmi tatil olmasına rağmen özel kargo şirketleri 19 Mayıs’ta hizmet vermeye devam edecek. E-ticaret alışverişleri veya gönderi takibi yapan kullanıcılar bu firmaların mesai saatlerine göre işlem yapabilecek.📦 Yurtiçi Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 09:00 - 18:00Cumartesi: 09:00 - 16:00📦 MNG Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 08:30 - 18:00Cumartesi: 08:30 - 14:00📦 Sürat Kargo çalışma saatleri:Doğu bölgeleri: Hafta içi 08:30 - 18:00 / Cumartesi 08:30 - 14:00Batı bölgeleri: Hafta içi 09:00 - 18:30 / Cumartesi 09:00 - 14:30📦 Aras Kargo çalışma saatleri:Hafta içi: 08:30 - 18:00Cumartesi: 08:30 - 13:00

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