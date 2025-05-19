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106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor
106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ta, törenler sabah saatlerinde başladı. Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 106. yılında Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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gazi mustafa kemal atatürk
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
19 mayıs gençlik ve spor bayramı
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Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı bu anlamlı günün 106. yılı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldıEskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi. Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi. Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.
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gazi mustafa kemal atatürk, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı
gazi mustafa kemal atatürk, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı

106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor

07:53 19.05.2025 (güncellendi: 08:36 19.05.2025)
© AA / Mert Alper Dervış19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ta, törenler sabah saatlerinde başladı. Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 106. yılında Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı. Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.
Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı bu anlamlı günün 106. yılı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.
© AA / Behçet Alkan19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
© AA / Behçet Alkan
Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı

Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.
© AA / Atahan Gezer19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
© AA / Atahan Gezer
Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi. Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.
19 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?
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