https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/105-yil-once-bugun-turkiye-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayramini-kutluyor-1096325883.html
106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor
106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ta, törenler sabah saatlerinde başladı. Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 106. yılında Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T07:53+0300
2025-05-19T07:53+0300
2025-05-19T08:36+0300
türki̇ye
gazi mustafa kemal atatürk
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
19 mayıs gençlik ve spor bayramı
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Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı bu anlamlı günün 106. yılı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldıEskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi. Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi. Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/19-mayis-pazartesi-gunu-resmi-tatil-mi-19-mayista-okullar-tatil-mi-olacak-1096141868.html
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gazi mustafa kemal atatürk, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı
gazi mustafa kemal atatürk, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı
106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor
07:53 19.05.2025 (güncellendi: 08:36 19.05.2025)
Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ta, törenler sabah saatlerinde başladı. Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 106. yılında Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı. Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.
Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı bu anlamlı günün 106. yılı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı
Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.
Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi. Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.