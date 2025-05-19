https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/105-yil-once-bugun-turkiye-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayramini-kutluyor-1096325883.html

106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor

106 yıl önce bugün: Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ta, törenler sabah saatlerinde başladı. Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 106. yılında Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T07:53+0300

2025-05-19T07:53+0300

2025-05-19T08:36+0300

türki̇ye

gazi mustafa kemal atatürk

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

19 mayıs gençlik ve spor bayramı

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Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı bu anlamlı günün 106. yılı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldıEskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi. Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi. Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/19-mayis-pazartesi-gunu-resmi-tatil-mi-19-mayista-okullar-tatil-mi-olacak-1096141868.html

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gazi mustafa kemal atatürk, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı