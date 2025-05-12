https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/19-mayis-pazartesi-gunu-resmi-tatil-mi-19-mayista-okullar-tatil-mi-olacak-1096141868.html

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

Sputnik Türkiye

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

2025-05-12T10:36+0300

2025-05-12T10:36+0300

2025-05-12T10:37+0300

türki̇ye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil mi? Resmi tatillerde bankalar, noterler ve tüm kamu kurumları tatil yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.19 Mayıs resmi kurumlar açık mı?Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Hafta sonu tatiliyle birlikte öğrenciler toplam 3 gün tatil yapacak. 19 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı?Bankalar, noterler ve birçok kamu kurum ve kuruluşu da 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.2025 resmi tatiller ne güne denk geliyor?Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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19 mayıs pazartesi günü resmi tatil mi? 19 mayıs'ta okullar tatil mi olacak?, 19 mayıs bankalar açık mı, 19 mayıs19 mayıs resmi tatil mi,