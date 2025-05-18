https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/toprak-razgatlioglu-cekyada-durdurulamiyor-superpole-zaferiyle-2de-2-yapti-1096315431.html
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da durdurulamıyor: Superpole zaferiyle 2’de 2 yaptı
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da durdurulamıyor: Superpole zaferiyle 2’de 2 yaptı
Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Çekya ayağında superpole yarışında üst üste ikinci zaferini aldı. 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T13:57+0300
2025-05-18T13:57+0300
2025-05-18T13:57+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
çekya
dünya superbike şampiyonası
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Çekya ayağında harika bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. Dün ilk yarışı kazanan Toprak, bugün yapılan superpole yarışında da damga vurarak üst üste ikinci zaferini aldı.4,2 kilometrelik Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde koşulan 10 turluk mücadelede ROKiT BMW Motorrad takımı adına yarışan Toprak, çizgiyi ilk sırada geçti. Bu sonuçla pazar günü yapılacak ana yarışa pole pozisyonundan başlama hakkını kazanan Toprak, şampiyona lideri Aruba Ducati pilotu Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını da 26’ya indirdi.İkinci sırada İtalyan Bulega yer alırken, bir başka Ducati sürücüsü Danilo Petrucci ise üçüncü oldu. İlginçtir ki dün koşulan ilk yarışın ilk üçü bugün de sıralamayı bozmadı.Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla superpole yarışını 16. sırada tamamladı.Toprak ve Bahattin, saat 15.00’te Çekya’daki hafta sonunun son yarışında yeniden piste çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/everestte-tarihi-rekor-ingiliz-dagci-kenton-cool-19-kez-zirveye-ulasarak-kendi-rekorunu-kirdi-1096314217.html
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toprak razgatlıoğlu, çekya, dünya superbike şampiyonası
toprak razgatlıoğlu, çekya, dünya superbike şampiyonası
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da durdurulamıyor: Superpole zaferiyle 2’de 2 yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Çekya ayağında superpole yarışında üst üste ikinci zaferini aldı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Çekya ayağında harika bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. Dün ilk yarışı kazanan Toprak, bugün yapılan superpole yarışında da damga vurarak üst üste ikinci zaferini aldı.
4,2 kilometrelik Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde koşulan 10 turluk mücadelede ROKiT BMW Motorrad takımı adına yarışan Toprak, çizgiyi ilk sırada geçti. Bu sonuçla pazar günü yapılacak ana yarışa pole pozisyonundan başlama hakkını kazanan Toprak, şampiyona lideri Aruba Ducati pilotu Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını da 26’ya indirdi.
İkinci sırada İtalyan Bulega yer alırken, bir başka Ducati sürücüsü Danilo Petrucci ise üçüncü oldu. İlginçtir ki dün koşulan ilk yarışın ilk üçü bugün de sıralamayı bozmadı.
Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla superpole yarışını 16. sırada tamamladı.
Toprak ve Bahattin, saat 15.00’te Çekya’daki hafta sonunun son yarışında yeniden piste çıkacak.