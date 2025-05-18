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Everest'te tarihi rekor: İngiliz dağcı Kenton Cool 19. kez zirveye ulaşarak kendi rekorunu kırdı
Everest'te tarihi rekor: İngiliz dağcı Kenton Cool 19. kez zirveye ulaşarak kendi rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
Dünyanın çatısına defalarca ulaşan efsanevi dağcı Kenton Cool, 51 yaşında gerçekleştirdiği 19. Everest tırmanışıyla dağcılık tarihine yeni bir sayfa ekledi... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
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İngiliz dağcı Kenton Cool, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesine 19. kez ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Cool, ilk kez 2004 yılında 8.848 metre yüksekliğindeki zirveye tırmanmasının ardından neredeyse her yıl bu başarısını tekrarladı.51 yaşındaki Cool, son tırmanışını başarıyla tamamladıktan sonra zirveden inişe geçti. Dağcının bu başarısı, uluslararası dağcılık çevrelerinde büyük takdir topladı. Dağcılık camiasında "Everest'in İngiliz Centilmeni" olarak anılan Cool, başarısının ardından sağlıklı bir şekilde base camp'e döndü.Cool'un rekoruna rağmen, Nepalli sherpa (yerli rehber) Kami Rita, Everest'e 30 kez tırmanarak bu alandaki en fazla zirve yapan kişi unvanını elinde bulunduruyor.
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Everest'te tarihi rekor: İngiliz dağcı Kenton Cool 19. kez zirveye ulaşarak kendi rekorunu kırdı

12:42 18.05.2025
© AP PhotoKenton Cool
Kenton Cool - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
© AP Photo
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Dünyanın çatısına defalarca ulaşan efsanevi dağcı Kenton Cool, 51 yaşında gerçekleştirdiği 19. Everest tırmanışıyla dağcılık tarihine yeni bir sayfa ekledi. İngiliz sporcu, bu başarısıyla 'Everest'e en çok tırmanan yabancı' unvanını perçinledi.
İngiliz dağcı Kenton Cool, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesine 19. kez ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Cool, ilk kez 2004 yılında 8.848 metre yüksekliğindeki zirveye tırmanmasının ardından neredeyse her yıl bu başarısını tekrarladı.
51 yaşındaki Cool, son tırmanışını başarıyla tamamladıktan sonra zirveden inişe geçti. Dağcının bu başarısı, uluslararası dağcılık çevrelerinde büyük takdir topladı. Dağcılık camiasında "Everest'in İngiliz Centilmeni" olarak anılan Cool, başarısının ardından sağlıklı bir şekilde base camp'e döndü.
Cool'un rekoruna rağmen, Nepalli sherpa (yerli rehber) Kami Rita, Everest'e 30 kez tırmanarak bu alandaki en fazla zirve yapan kişi unvanını elinde bulunduruyor.
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