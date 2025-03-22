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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Reklam Kurulu 'yanıltıcı reklamlara' ceza yağdırdı: 32.5 milyonluk fatura çıkardı
Reklam Kurulu 'yanıltıcı reklamlara' ceza yağdırdı: 32.5 milyonluk fatura çıkardı
Sputnik Türkiye
Reklam Kurulu'nun yanıltıcı reklamlara toplam 32. 5 milyon TL ceza uygulandığı açıklandı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T09:48+0300
2025-03-22T09:48+0300
ekonomi̇
reklam kurulu
ticaret bakanlığı
ceza
i̇dari para cezası
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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun yanıltıcı reklamlara toplam 32 buçuk milyon TL ceza uyguladığını açıkladı. 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu belirtilirken yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası uygulanmasına ayrıca 5 adet dosyada da tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbiri uygulanmasına karar verildi" denildi. Açıklamaya göre, Tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini yakından etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı toplantıda; hazır giyim sektöründe indirimli satışlar, teknoloji sektöründe belirtilen niteliklerin üründe bulunmaması veya bu özelliklerin ülkemizde kullanılamamasına ilişkin bilgilerin verilmediği tanıtımlar ile sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ilişkin konular öne çıktı.İndirimli satış kampanyaları mercek altında Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilen indirimli satış kampanyalarına ilişkin sektörel denetimlerden biri de hazır giyim sektöründe gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda aykırılığı tespit edilen 8 dosya hakkında toplam 4 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.İndirimler gerçek mi?Reklam Kurulu, fahiş fiyat iddialarının gündemde olduğu bu dönemde indirimli satışlara ilişkin gerçekleştirdiği denetimler ile gerçeğe aykırı belirlenen yüksek fiyatlar üzerinden oluşturulan sahte indirim algısı ile tüketici tercihlerinin manipüle edilmesinin önlenmesini, gerçeğinden daha yüksek indirim yapıldığı veya indirimin düşünmeye fırsat vermeyecek kadar kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının tüketici refahına olumsuz etkisinin azaltılmasını, haksız rekabetin ülke ekonomisine olumsuz etkisinin önlenmesi yoluyla tüketiciyi korumayı amaçlıyor.Yanıltıcı cep telefonları reklamları da ceza kesildiTeknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmanın aynı kategori altındaki tüm cep telefonu modellerinin özel bir uygulamaya sahip olduğu izlenimi oluşturacak şekilde reklam yapmasına rağmen bu kategorideki bazı modellerin belirtilen özelliğe sahip olmadığına ilişkin bilgiye reklamda yer verilmediği tespit edildi.Tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin reklamın ana mesajında belirtilmemesi nedeniyle tüketicilerin taraf olmayacağı bir satın almaya yönlendirildiği ve ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgileri içermeyen söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilerek idari yaptırım kararı verildi.Olmayan özelliğe reklam Diğer taraftan, bir otomobil firmasının çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformunda yer alan Türkiye hesabında tanıtımı yapılan otomobil modeline ilişkin olarak "Ses Tanıma Özelliği" videosu paylaştığı, ancak aracın donanım paketinde mevcut olan bu fonksiyonunun ülkemizde ilgili altyapının desteklenmemesi nedeniyle aktif olarak kullanılamadığı görüldü. Bu nedenle reklamda sunulan ana vaadin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicilerin yanıltıldığı gerekçesiyle anılan reklamlara ilişkin idari yaptırım kararı verildi.Otomobilde 'yüzde 0 faiz'le tüketici yanıltılıyor vurgusuSon dönemde, otomotiv şirketleri "yüzde 0 faiz" temasıyla yürütülen kampanyalara yöneldi. Bu kapsamda otomotiv sektöründe "peşin faiz ödemesi" olmasına rağmen reklamın ana mesajında kredi faiz oranının "yüzde 0" olarak belirtildiği, tüketicilerin satın alma kararını etkilemek amacıyla reklamın ana mesajında peşin faiz nedeniyle tüketicinin faiz yüküne katlanmasına rağmen tanıtımların sıfır faizli yapılarak tüketici tercihlerinin manipüle edildiği tespit edildi. Ayrıca faiz oranının yer aldığı reklamlarda tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için belirtilmesi zorunlu olan kredinin toplam maliyetini yüzdesel olarak gösteren yıllık ve aylık maliyet oranlarına yer verilmediği, diğer yandan "yüzde 0 faiz" gibi tüketicilerin ekonomik davranış biçimini etkileyen ana vaadin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi ve tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilen söz konusu reklamların tedbiren durdurulmasına karar verildi.Domuz derisi bilgilendirmesi yapmayan firmalara ceza yağdıTürkiye'de satışa sunulan bazı ayakkabıların yurtdışı internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlarında, ürün bileşeninde domuz derisi kullanıldığı belirtilmesine rağmen Türkiye'deki satış sayfasında yer alan ürün açıklamalarında "deri", "doğal deri" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu, ürün içeriğine ilişkin olarak tüketicileri eksik bilgilendirdiği tespit edilen 4 firma hakkında durdurma cezası ile birlikte 3 milyon 457 bin 160 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yabanci-dil-kursunun-almanyada-is-vaadi-sahte-cikti-kursa-550-bin-tl-ceza-kesildi--1094407920.html
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reklam kurulu, ticaret bakanlığı, ceza, i̇dari para cezası
reklam kurulu, ticaret bakanlığı, ceza, i̇dari para cezası

Reklam Kurulu 'yanıltıcı reklamlara' ceza yağdırdı: 32.5 milyonluk fatura çıkardı

09:48 22.03.2025
© AAReklam Kurulu
Reklam Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA
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Reklam Kurulu'nun yanıltıcı reklamlara toplam 32. 5 milyon TL ceza uygulandığı açıklandı.
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun yanıltıcı reklamlara toplam 32 buçuk milyon TL ceza uyguladığını açıkladı. 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu belirtilirken yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası uygulanmasına ayrıca 5 adet dosyada da tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbiri uygulanmasına karar verildi" denildi.
Açıklamaya göre, Tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini yakından etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı toplantıda; hazır giyim sektöründe indirimli satışlar, teknoloji sektöründe belirtilen niteliklerin üründe bulunmaması veya bu özelliklerin ülkemizde kullanılamamasına ilişkin bilgilerin verilmediği tanıtımlar ile sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ilişkin konular öne çıktı.

İndirimli satış kampanyaları mercek altında

Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilen indirimli satış kampanyalarına ilişkin sektörel denetimlerden biri de hazır giyim sektöründe gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda aykırılığı tespit edilen 8 dosya hakkında toplam 4 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İndirimler gerçek mi?

Reklam Kurulu, fahiş fiyat iddialarının gündemde olduğu bu dönemde indirimli satışlara ilişkin gerçekleştirdiği denetimler ile gerçeğe aykırı belirlenen yüksek fiyatlar üzerinden oluşturulan sahte indirim algısı ile tüketici tercihlerinin manipüle edilmesinin önlenmesini, gerçeğinden daha yüksek indirim yapıldığı veya indirimin düşünmeye fırsat vermeyecek kadar kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının tüketici refahına olumsuz etkisinin azaltılmasını, haksız rekabetin ülke ekonomisine olumsuz etkisinin önlenmesi yoluyla tüketiciyi korumayı amaçlıyor.

Yanıltıcı cep telefonları reklamları da ceza kesildi

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmanın aynı kategori altındaki tüm cep telefonu modellerinin özel bir uygulamaya sahip olduğu izlenimi oluşturacak şekilde reklam yapmasına rağmen bu kategorideki bazı modellerin belirtilen özelliğe sahip olmadığına ilişkin bilgiye reklamda yer verilmediği tespit edildi.
Tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin reklamın ana mesajında belirtilmemesi nedeniyle tüketicilerin taraf olmayacağı bir satın almaya yönlendirildiği ve ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgileri içermeyen söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilerek idari yaptırım kararı verildi.

Olmayan özelliğe reklam

Diğer taraftan, bir otomobil firmasının çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformunda yer alan Türkiye hesabında tanıtımı yapılan otomobil modeline ilişkin olarak "Ses Tanıma Özelliği" videosu paylaştığı, ancak aracın donanım paketinde mevcut olan bu fonksiyonunun ülkemizde ilgili altyapının desteklenmemesi nedeniyle aktif olarak kullanılamadığı görüldü. Bu nedenle reklamda sunulan ana vaadin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicilerin yanıltıldığı gerekçesiyle anılan reklamlara ilişkin idari yaptırım kararı verildi.

Otomobilde 'yüzde 0 faiz'le tüketici yanıltılıyor vurgusu

Son dönemde, otomotiv şirketleri "yüzde 0 faiz" temasıyla yürütülen kampanyalara yöneldi. Bu kapsamda otomotiv sektöründe "peşin faiz ödemesi" olmasına rağmen reklamın ana mesajında kredi faiz oranının "yüzde 0" olarak belirtildiği, tüketicilerin satın alma kararını etkilemek amacıyla reklamın ana mesajında peşin faiz nedeniyle tüketicinin faiz yüküne katlanmasına rağmen tanıtımların sıfır faizli yapılarak tüketici tercihlerinin manipüle edildiği tespit edildi. Ayrıca faiz oranının yer aldığı reklamlarda tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için belirtilmesi zorunlu olan kredinin toplam maliyetini yüzdesel olarak gösteren yıllık ve aylık maliyet oranlarına yer verilmediği, diğer yandan "yüzde 0 faiz" gibi tüketicilerin ekonomik davranış biçimini etkileyen ana vaadin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi ve tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilen söz konusu reklamların tedbiren durdurulmasına karar verildi.

Domuz derisi bilgilendirmesi yapmayan firmalara ceza yağdı

Türkiye'de satışa sunulan bazı ayakkabıların yurtdışı internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlarında, ürün bileşeninde domuz derisi kullanıldığı belirtilmesine rağmen Türkiye'deki satış sayfasında yer alan ürün açıklamalarında "deri", "doğal deri" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu, ürün içeriğine ilişkin olarak tüketicileri eksik bilgilendirdiği tespit edilen 4 firma hakkında durdurma cezası ile birlikte 3 milyon 457 bin 160 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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Yabancı dil kursunun Almanya'da iş vaadi sahte çıktı: Kursa 550 bin TL ceza kesildi
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