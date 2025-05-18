https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/meksika-donanmasina-ait-gemi-brooklyn-koprusune-carpti-2-olu-19-yarali-1096311934.html

Meksika Donanması’na ait gemi Brooklyn Köprüsü’ne çarptı: 2 ölü, 19 yaralı

Meksika Donanması’na ait gemi Brooklyn Köprüsü’ne çarptı: 2 ölü, 19 yaralı

Sputnik Türkiye

New York açıklarında seyir halindeyken teknik arıza yaşayan Meksika Donanması’na ait ARM Cuauhtémoc, Brooklyn Köprüsü’ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T09:36+0300

2025-05-18T09:36+0300

2025-05-18T09:36+0300

dünya

brooklyn köprüsü

new york

gemi kazası

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Yerel saatle 20.26'da meydana gelen kazada Meksika Donanması’na ait eğitim gemisi ARM Cuauhtémoc, New York limanına yaklaşırken Brooklyn Köprüsü’ne çarptı. Gemide bulunan 277 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 19'u yaralandı.Belediye Başkanı Eric Adams'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazadan sonra iki kişinin öldüğü, iki kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.Yetkililer, kazanın gemide yaşanan mekanik bir arıza sonucu kontrolün kaybedilmesiyle meydana geldiğini açıkladı. Çarpmanın etkisiyle geminin direkleri kırılırken, Brooklyn Köprüsü’nde ise ciddi bir yapısal hasar oluşmadığı ve köprünün kısa sürede trafiğe açıldığı bildirildi.Olayın ardından kurtarma ekipleri hızla müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk etti. ARM Cuauhtémoc, Meksika Donanması’nın eğitim amaçlı kullandığı yelkenli bir gemi olarak biliniyor ve genellikle mürettebat eğitimleri için dünya turu yapıyor. Kazanın neden olduğu panik ve yaralanmalar, liman çevresinde de kısa süreli bir hareketlilik yarattı.Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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