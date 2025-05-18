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'Kaliforniya'da meydana gelen araç patlamasında bir kişi öldü'
'Kaliforniya'da meydana gelen araç patlamasında bir kişi öldü'
Sputnik Türkiye
NBC'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde bir otomobilde meydana gelen patlamada en az bir kişi... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T00:35+0300
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Haberde, “Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan emniyetten bir kaynak, Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde bir otomobilde meydana gelen patlamada bir kişinin öldüğünü söyledi” ifadelerine yer verildi.Belediye Başkanı Ron DeHarte yaptığı açıklamada, Kaliforniya Palm Springs'te bir üreme sağlığı merkezinin yakınında patlayan bombanın bir kişinin ölümüne yol açtığını doğruladı.Kolluk kuvvetlerindeki ve tesisteki kaynaklara dayanarak verilen bilgiye göre, patlamada en az 5 kişinin yaralandığını öne sürüldü.Los Angeles'taki Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerine bomba imha uzmanlarının sevk edildiğini ve patlamanın araştırıldığını duyurdu.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisinden yapılan açıklamada, patlamayla ilgili olarak Valinin bilgilendirildiği belirtildi.
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kaliforniya, abd, patlama, gavin newsom, nbc, federal soruşturma bürosu (fbi)
kaliforniya, abd, patlama, gavin newsom, nbc, federal soruşturma bürosu (fbi)

'Kaliforniya'da meydana gelen araç patlamasında bir kişi öldü'

00:35 18.05.2025 (güncellendi: 00:38 18.05.2025)
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
© AA
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NBC'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde bir otomobilde meydana gelen patlamada en az bir kişi hayatını kaybetti.
Haberde, “Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan emniyetten bir kaynak, Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde bir otomobilde meydana gelen patlamada bir kişinin öldüğünü söyledi” ifadelerine yer verildi.
Belediye Başkanı Ron DeHarte yaptığı açıklamada, Kaliforniya Palm Springs'te bir üreme sağlığı merkezinin yakınında patlayan bombanın bir kişinin ölümüne yol açtığını doğruladı.
Kolluk kuvvetlerindeki ve tesisteki kaynaklara dayanarak verilen bilgiye göre, patlamada en az 5 kişinin yaralandığını öne sürüldü.
Los Angeles'taki Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerine bomba imha uzmanlarının sevk edildiğini ve patlamanın araştırıldığını duyurdu.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisinden yapılan açıklamada, patlamayla ilgili olarak Valinin bilgilendirildiği belirtildi.
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
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