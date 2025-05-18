https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/kaliforniyada-meydana-gelen-arac-patlamasinda-bir-kisi-oldu-1096310926.html

'Kaliforniya'da meydana gelen araç patlamasında bir kişi öldü'

'Kaliforniya'da meydana gelen araç patlamasında bir kişi öldü'

Sputnik Türkiye

NBC'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde bir otomobilde meydana gelen patlamada en az bir kişi... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T00:35+0300

2025-05-18T00:35+0300

2025-05-18T00:38+0300

dünya

kaliforniya

abd

patlama

gavin newsom

nbc

federal soruşturma bürosu (fbi)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/01/1050381545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5fd1cca5b1492ef2ea697bb7d5ab2153.jpg

Haberde, “Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan emniyetten bir kaynak, Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde bir otomobilde meydana gelen patlamada bir kişinin öldüğünü söyledi” ifadelerine yer verildi.Belediye Başkanı Ron DeHarte yaptığı açıklamada, Kaliforniya Palm Springs'te bir üreme sağlığı merkezinin yakınında patlayan bombanın bir kişinin ölümüne yol açtığını doğruladı.Kolluk kuvvetlerindeki ve tesisteki kaynaklara dayanarak verilen bilgiye göre, patlamada en az 5 kişinin yaralandığını öne sürüldü.Los Angeles'taki Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerine bomba imha uzmanlarının sevk edildiğini ve patlamanın araştırıldığını duyurdu.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisinden yapılan açıklamada, patlamayla ilgili olarak Valinin bilgilendirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/hali-fabrikasinin-buhar-kazani-patladi-yedi-isci-yaralandi-ortalik-savas-alanina-dondu-1096300051.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaliforniya, abd, patlama, gavin newsom, nbc, federal soruşturma bürosu (fbi)