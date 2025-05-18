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Meteoroloji uyardı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli yağış çok sayıda ili etkisi altına alacak
Meteoroloji uyardı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli yağış çok sayıda ili etkisi altına alacak
Sputnik Türkiye
18 Mayıs 2025 Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle çeşitli uyarılar yayımladı.
2025-05-18T09:10+0300
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türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs Pazar günü için yurt genelini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde rüzgârın saatte 60 kilometreye varan hızla esmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.Sağanaklara dikkat Marmara’nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Kuvvetli rüzgar geliyor Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgârlar (40-60 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı. Toz taşınımı uyarısıDoğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görülecek. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara karşı gerekli önlemler alınmalı.Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumuMARMARABALIKESİR 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 22°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İSTANBUL 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KIRKLARELİ 20°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.EGEAFYONKARAHİSAR 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DENİZLİ 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İZMİR 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MUĞLA 24°CParçalı ve çok bulutlu.AKDENİZADANA 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ANTALYA 25°CParçalı ve az bulutlu.HATAY 30°CParçalı ve az bulutlu.ISPARTA 26°CParçalı ve az bulutlu.İÇ ANADOLUANKARA 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ESKİŞEHİR 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KONYA 29°CParçalı ve az bulutlu.NEVŞEHİR 26°CParçalı ve az bulutlu.BATI KARADENİZBOLU 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KASTAMONU 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.SİNOP 20°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ZONGULDAK 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ARTVİN 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.SAMSUN 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.TRABZON 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUERZURUM 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KARS 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MALATYA 32°CParçalı ve az bulutlu.VAN 22°CParçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 35°CParçalı ve az bulutlu.GAZİANTEP 31°CParçalı ve az bulutlu.MARDİN 33°CParçalı ve az bulutlu.SİİRT 33°CParçalı ve az bulutlu.
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18 mayıs hava durumu, kuvvetli sağanak, meteoroloji tahmini, i̇stanbul hava durumu, marmara yağış, karadeniz yağmur, mgm hava raporu
18 mayıs hava durumu, kuvvetli sağanak, meteoroloji tahmini, i̇stanbul hava durumu, marmara yağış, karadeniz yağmur, mgm hava raporu

Meteoroloji uyardı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli yağış çok sayıda ili etkisi altına alacak

09:10 18.05.2025
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Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Rüzgârın ise bazı bölgelerde saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs Pazar günü için yurt genelini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde rüzgârın saatte 60 kilometreye varan hızla esmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Sağanaklara dikkat

Marmara’nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar geliyor

Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgârlar (40-60 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görülecek. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara karşı gerekli önlemler alınmalı.

Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu

MARMARA
BALIKESİR 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
AFYONKARAHİSAR 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DENİZLİ 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu.
AKDENİZ
ADANA 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA 25°C
Parçalı ve az bulutlu.
HATAY 30°C
Parçalı ve az bulutlu.
ISPARTA 26°C
Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU
ANKARA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu.
NEVŞEHİR 26°C
Parçalı ve az bulutlu.
BATI KARADENİZ
BOLU 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KASTAMONU 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ARTVİN 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA 32°C
Parçalı ve az bulutlu.
VAN 22°C
Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 35°C
Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP 31°C
Parçalı ve az bulutlu.
MARDİN 33°C
Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT 33°C
Parçalı ve az bulutlu.
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