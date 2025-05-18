Meteoroloji uyardı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli yağış çok sayıda ili etkisi altına alacak
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Rüzgârın ise bazı bölgelerde saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs Pazar günü için yurt genelini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde rüzgârın saatte 60 kilometreye varan hızla esmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Sağanaklara dikkat
Marmara’nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Kuvvetli rüzgar geliyor
Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgârlar (40-60 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Toz taşınımı uyarısı
Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görülecek. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara karşı gerekli önlemler alınmalı.
Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu
MARMARA
BALIKESİR 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
AFYONKARAHİSAR 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AFYONKARAHİSAR 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DENİZLİ 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
AKDENİZ
ADANA 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA 25°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
HATAY 30°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
ISPARTA 26°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU
ANKARA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANKARA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
NEVŞEHİR 26°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
BATI KARADENİZ
BOLU 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KASTAMONU 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AMASYA 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ARTVİN 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA 32°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
VAN 22°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 35°C
Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR 35°C
Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP 31°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
MARDİN 33°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT 33°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.