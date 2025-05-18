https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bakan-isikhan-88i-yerli-uretim-olmak-uzere-toplamda-95-ilaci-geri-odeme-kapsamina-aldik-1096313026.html

Bakan Işıkhan: 88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık

Bakan Işıkhan: 88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi kapsamında 95 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T11:27+0300

2025-05-18T11:27+0300

2025-05-18T11:27+0300

türki̇ye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan

sgk

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 95 ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık” dedi. Listede yer alan ilaçların büyük kısmı ciddi ve kronik hastalıklarda kullanılan tedavi seçeneklerinden oluşuyor.Geri ödeme kapsamına alınan ilaçların içinde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/ali-yerlikaya-duyurdu-ambulansa-yol-vermeyenlere-kesilen-cezalar-artiriliyor-yeni-duzenleme-yolda-1096312330.html

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, sgk