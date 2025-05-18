https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bakan-isikhan-88i-yerli-uretim-olmak-uzere-toplamda-95-ilaci-geri-odeme-kapsamina-aldik-1096313026.html
Bakan Işıkhan: 88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık
Bakan Işıkhan: 88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi kapsamında 95 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T11:27+0300
2025-05-18T11:27+0300
2025-05-18T11:27+0300
türki̇ye
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan
sgk
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 95 ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık” dedi. Listede yer alan ilaçların büyük kısmı ciddi ve kronik hastalıklarda kullanılan tedavi seçeneklerinden oluşuyor.Geri ödeme kapsamına alınan ilaçların içinde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/ali-yerlikaya-duyurdu-ambulansa-yol-vermeyenlere-kesilen-cezalar-artiriliyor-yeni-duzenleme-yolda-1096312330.html
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sosyal güvenlik kurumu (sgk), çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk), çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, sgk
Bakan Işıkhan: 88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi kapsamında 95 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 95 ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “88’i yerli üretim olmak üzere toplamda 95 ilacı geri ödeme kapsamına aldık” dedi. Listede yer alan ilaçların büyük kısmı ciddi ve kronik hastalıklarda kullanılan tedavi seçeneklerinden oluşuyor.
Geri ödeme kapsamına alınan ilaçların içinde:
5'i kronik immun trombositopeni,
5'i astım ve KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçların da yer aldığı aktarıldı.