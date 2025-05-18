https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/arakci-abd-ile-muzakerelerde-dengeli-bir-anlasmaya-haziriz-1096317769.html
Arakçi: ABD ile müzakerelerde 'dengeli' bir anlaşmaya hazırız
Arakçi: ABD ile müzakerelerde 'dengeli' bir anlaşmaya hazırız
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile 'dengeli' bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti. Arakçi, Avrupa tarafından 'gerçek... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T15:21+0300
2025-05-18T15:21+0300
2025-05-18T15:21+0300
dünya
abd
i̇ran
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer programına ilişkin, uluslararası endişeleri gidermeye ve ABD ile "dengeli" bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.Ülkesinin ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu belirten Arakçi, "İran, dini ve ahlaki temelleri üzerine kurulu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olarak hiçbir zaman nükleer silah arayışında bulunmamış ve kitle imha silahları üretmeme ve kullanmama ilkesine bağlıdır. Ülkemizin nükleer programıyla ilgili meşru uluslararası endişeleri her zaman etkileşim ve şeffaflık yoluyla gidermeye hazır olduk" dedi.Müzakerelerin hedefi 'dengeli bir anlaşmaya varmak'ABD ile nükleer müzakerelerdeki hedeflerinin "dengeli bir anlaşmaya varmak" olduğunu dile getiren Arakçi, "NPT Anlaşması çerçevesinde oluşturulan, İran'ın nükleer haklarına tam saygı gösteren ve yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını objektif olarak garanti eden bir anlaşma" ifadelerini kullandı.Arakçi, Avrupa tarafından "gerçek bir irade ve bağımsız bir yaklaşım" görmeleri halinde ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-nukleer-muzakereleri-gorustu-1096310766.html
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abd, i̇ran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), abbas arakçi
abd, i̇ran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), abbas arakçi
Arakçi: ABD ile müzakerelerde 'dengeli' bir anlaşmaya hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile 'dengeli' bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti. Arakçi, Avrupa tarafından 'gerçek bir irade ve bağımsız bir yaklaşım' görmeleri halinde yeni bir sayfa açabileceklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer programına ilişkin, uluslararası endişeleri gidermeye ve ABD ile "dengeli" bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Ülkesinin ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu belirten Arakçi, "İran, dini ve ahlaki temelleri üzerine kurulu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olarak hiçbir zaman nükleer silah arayışında bulunmamış ve kitle imha silahları üretmeme ve kullanmama ilkesine bağlıdır. Ülkemizin nükleer programıyla ilgili meşru uluslararası endişeleri her zaman etkileşim ve şeffaflık yoluyla gidermeye hazır olduk" dedi.
Müzakerelerin hedefi 'dengeli bir anlaşmaya varmak'
ABD ile nükleer müzakerelerdeki hedeflerinin "dengeli bir anlaşmaya varmak" olduğunu dile getiren Arakçi, "NPT Anlaşması çerçevesinde oluşturulan, İran'ın nükleer haklarına tam saygı gösteren ve yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını objektif olarak garanti eden bir anlaşma" ifadelerini kullandı.
Arakçi, Avrupa tarafından "gerçek bir irade ve bağımsız bir yaklaşım" görmeleri halinde ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtti.