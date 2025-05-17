https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-nukleer-muzakereleri-gorustu-1096310766.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştüğü duyuruldu. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T23:46+0300
2025-05-17T23:46+0300
2025-05-17T23:47+0300
poli̇ti̇ka
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i̇ran
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
abbas arakçi
nükleer
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda konuştu.Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-dini-lideri-hamaney-trump-gucu-baris-icin-kullanmak-istedigini-soylerken-yalan-soyluyordu-1096310002.html
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türkiye, i̇ran, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, nükleer
türkiye, i̇ran, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, nükleer
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştü
23:46 17.05.2025 (güncellendi: 23:47 17.05.2025)
Dışişleri Bakanı Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştüğü duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.