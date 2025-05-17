https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-nukleer-muzakereleri-gorustu-1096310766.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçi ile nükleer müzakereleri görüştüğü duyuruldu. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T23:46+0300

2025-05-17T23:46+0300

2025-05-17T23:47+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

i̇ran

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

abbas arakçi

nükleer

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda konuştu.Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-dini-lideri-hamaney-trump-gucu-baris-icin-kullanmak-istedigini-soylerken-yalan-soyluyordu-1096310002.html

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türkiye, i̇ran, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, nükleer