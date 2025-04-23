https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depremi-sonrasi-celal-sengorden-carpici-uyari-oncu-deprem-olma-sartini-acikladi-1095619785.html
İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: Öncü deprem olma şartını açıkladı
İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: Öncü deprem olma şartını açıkladı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu. Prof. Dr. Celal Şengör, “Eğer bu depremin... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T16:08+0300
2025-04-23T16:08+0300
2025-04-23T16:08+0300
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naci görür
celal şengör
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
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Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca İstanbul’da değil, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak gibi şehirlerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası birçok vatandaş panikle sokaklara döküldü. Yetkililerden yapılan açıklamalarda şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.Depremin ardından en çok merak edilen soru: Tetikleme ihtimali var mı?Deprem sonrası kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri, bu depremin İstanbul’da beklenen büyük Marmara Depremi’ni tetikleyip tetiklemeyeceği oldu. Konuya ilişkin açıklama, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden biri olan Prof. Dr. Celal Şengör’den geldi.Celal Şengör: Öncü olabilir, ama zamanını bilemeyizGazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Celal Şengör ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Şengör açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6.2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz.”Naci Görür ve Celal Şengör AFAD'daGazeteci Fatih Altaylı deprem bilimciler Prof. Dr. Naci Görür ve Celal Şengör'ün AKOM'da bulunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html
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naci görür, celal şengör, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
naci görür, celal şengör, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: Öncü deprem olma şartını açıkladı
Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu. Prof. Dr. Celal Şengör, “Eğer bu depremin ardından daha büyük bir sarsıntı gelirse, bu İstanbul’daki büyük depremin öncüsü olabilir” açıklamasında bulundu.
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca İstanbul’da değil, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak gibi şehirlerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası birçok vatandaş panikle sokaklara döküldü. Yetkililerden yapılan açıklamalarda şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından en çok merak edilen soru: Tetikleme ihtimali var mı?
Deprem sonrası kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri, bu depremin İstanbul’da beklenen büyük Marmara Depremi’ni tetikleyip tetiklemeyeceği oldu. Konuya ilişkin açıklama, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden biri olan Prof. Dr. Celal Şengör’den geldi.
Celal Şengör: Öncü olabilir, ama zamanını bilemeyiz
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Celal Şengör ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Şengör açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6.2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz.”
Naci Görür ve Celal Şengör AFAD'da
Gazeteci Fatih Altaylı deprem bilimciler Prof. Dr. Naci Görür ve Celal Şengör'ün AKOM'da bulunduğunu belirtti.