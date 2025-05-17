https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/unlu-oyuncu-hakan-yilmaz-babamin-oldugunu-instagramdan-ogrendim-1096298475.html

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz: 'Babamın öldüğünü Instagram'dan öğrendim'

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz: 'Babamın öldüğünü Instagram'dan öğrendim'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, geçen yıl kaybettiği babasının ölüm haberini sosyal medyadan öğrendiğini anlattı. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T11:51+0300

2025-05-17T11:51+0300

2025-05-17T11:51+0300

yaşam

hakan yılmaz

saba tümer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103646/39/1036463906_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ebf9957198c4868f952be74b8f6366b0.jpg

Ayrılsak da Beraberiz, Yahşi Cazibe gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında babasının ölümüyle ilgili konuştu. Yılmaz, "Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor" dedi. İnsan ne yapacağını bilemiyorGeçen yıl babası Necdet Yılmaz'ı kaybeden ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Babasının ölümüyle ilgili konuşan Yılmaz, haberi film çekimleri sırasında aldığını belirterek, "Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Babamı kaybetmek bana travma oldu. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar. İki sahne daha çektim, sonra babamı yerine teslim edip, döndüm" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-sarkici-derya-ulugun-saplantili-hayrani-icin-karar-cikti-uzaklastirma-kararina-ragmen-1096031600.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan yılmaz, saba tümer