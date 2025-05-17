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Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz: 'Babamın öldüğünü Instagram'dan öğrendim'
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz: 'Babamın öldüğünü Instagram'dan öğrendim'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, geçen yıl kaybettiği babasının ölüm haberini sosyal medyadan öğrendiğini anlattı. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ayrılsak da Beraberiz, Yahşi Cazibe gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında babasının ölümüyle ilgili konuştu. Yılmaz, "Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor" dedi. İnsan ne yapacağını bilemiyorGeçen yıl babası Necdet Yılmaz'ı kaybeden ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Babasının ölümüyle ilgili konuşan Yılmaz, haberi film çekimleri sırasında aldığını belirterek, "Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Babamı kaybetmek bana travma oldu. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar. İki sahne daha çektim, sonra babamı yerine teslim edip, döndüm" diye konuştu.
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hakan yılmaz, saba tümer
hakan yılmaz, saba tümer

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz: 'Babamın öldüğünü Instagram'dan öğrendim'

11:51 17.05.2025
© Fotoğraf : DHAOyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili davada sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili davada sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Fotoğraf : DHA
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Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, geçen yıl kaybettiği babasının ölüm haberini sosyal medyadan öğrendiğini anlattı.
Ayrılsak da Beraberiz, Yahşi Cazibe gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında babasının ölümüyle ilgili konuştu. Yılmaz, "Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor" dedi.

İnsan ne yapacağını bilemiyor

Geçen yıl babası Necdet Yılmaz'ı kaybeden ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Babasının ölümüyle ilgili konuşan Yılmaz, haberi film çekimleri sırasında aldığını belirterek, "Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Babamı kaybetmek bana travma oldu. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar. İki sahne daha çektim, sonra babamı yerine teslim edip, döndüm" diye konuştu.
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