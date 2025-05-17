https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/ukraynali-yetkililer-putin-trump-gorusmesinden-korkuyor-1096296748.html
‘Ukraynalı yetkililer Putin-Trump görüşmesinden korkuyor’
‘Ukraynalı yetkililer Putin-Trump görüşmesinden korkuyor’
Sputnik Türkiye
Batı medyası, Ukraynalı yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme korkusuyla uykularını... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T09:43+0300
2025-05-17T09:43+0300
2025-05-17T09:58+0300
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İngiliz Telegraph gazetesi, Rusya ve ABD liderleri arasında yapılması beklenen görüşmenin Kiev rejimi temsilcilerini korkuttuğunu yazdı.Gazetenin yazısında, Putin-Trump olası görüşmesiyle ilgili şu değerlendirmeye verildi:Böyle bir toplantının olası olduğu yönündeki konuşmaların, ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamasını bekleyen Avrupa Birliği liderleri için bir aşağılanma anlamına geldiği kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, dün Abu-Dabi’de yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmenin “bunu ayarlar ayarlamaz” gerçekleşeceğini dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD-Rusya Zirvesi’nin Ukrayna çözümü için tek şans olduğunu savunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir görüşmenin gerekli olduğunu dile getirmişti. Peskov, Ukrayna krizi dahil uluslararası meselelerle ilgili ciddi bir sohbete ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/macron-trump-istanbuldaki-gorusmelerin-sonuclarini-rusya-ile-gorusmeyi-planliyor-1096295114.html
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abd, rusya, donald trump, vladimir putin, ukrayna, avrupa birliği
abd, rusya, donald trump, vladimir putin, ukrayna, avrupa birliği
‘Ukraynalı yetkililer Putin-Trump görüşmesinden korkuyor’
09:43 17.05.2025 (güncellendi: 09:58 17.05.2025)
Batı medyası, Ukraynalı yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme korkusuyla uykularını kaybettiğine dikkat çekti.
İngiliz Telegraph
gazetesi, Rusya ve ABD liderleri arasında yapılması beklenen görüşmenin Kiev rejimi temsilcilerini korkuttuğunu yazdı.
Gazetenin yazısında, Putin-Trump olası görüşmesiyle ilgili şu değerlendirmeye verildi:
Bu, Ukraynalı yetkililerin uykularını en çok kaçıran konu. Çıkarlarını savunacak bir aracının olmadığı böyle bir toplantıda Putin, Trump'ın dikkatini tümüyle eline geçirir.
Böyle bir toplantının olası olduğu yönündeki konuşmaların, ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamasını bekleyen Avrupa Birliği liderleri için bir aşağılanma anlamına geldiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Abu-Dabi’de yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmenin “bunu ayarlar ayarlamaz” gerçekleşeceğini dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD-Rusya Zirvesi’nin Ukrayna çözümü için tek şans olduğunu savunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir görüşmenin gerekli olduğunu dile getirmişti. Peskov, Ukrayna krizi dahil uluslararası meselelerle ilgili ciddi bir sohbete ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.