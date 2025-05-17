https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/macron-trump-istanbuldaki-gorusmelerin-sonuclarini-rusya-ile-gorusmeyi-planliyor-1096295114.html
Macron: Trump İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rusya ile görüşmeyi planlıyor
Macron: Trump İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rusya ile görüşmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını belirtti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T01:11+0300
2025-05-17T01:11+0300
2025-05-17T01:12+0300
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emmanuel macron
rusya
ukrayna
görüşme
i̇stanbul
donald trump
abd
avrupa siyasi topluluğu
arnavutluk
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Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerinin sonuçlarını yakın zamanda Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını söyledi.Macron, “Başkan Trump önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Rus tarafıyla İstanbul'daki görüşmelerde neler olduğunu netleştirmek ve ilerlemeye çalışmak için görüşmeler düzenlemeyi planlıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rus-vekil-slutskiy-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmelerin-bir-sonraki-turu-ateskese-ayrilacak-1096294435.html
rusya
ukrayna
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emmanuel macron, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, donald trump, abd, avrupa siyasi topluluğu, arnavutluk
emmanuel macron, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, donald trump, abd, avrupa siyasi topluluğu, arnavutluk
Macron: Trump İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rusya ile görüşmeyi planlıyor
01:11 17.05.2025 (güncellendi: 01:12 17.05.2025)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını belirtti.
Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerinin sonuçlarını yakın zamanda Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını söyledi.
Macron, “Başkan Trump önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Rus tarafıyla İstanbul'daki görüşmelerde neler olduğunu netleştirmek ve ilerlemeye çalışmak için görüşmeler düzenlemeyi planlıyor” dedi.