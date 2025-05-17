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Macron: Trump İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rusya ile görüşmeyi planlıyor
Macron: Trump İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rusya ile görüşmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını belirtti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
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Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerinin sonuçlarını yakın zamanda Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını söyledi.Macron, “Başkan Trump önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Rus tarafıyla İstanbul'daki görüşmelerde neler olduğunu netleştirmek ve ilerlemeye çalışmak için görüşmeler düzenlemeyi planlıyor” dedi.
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emmanuel macron, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, donald trump, abd, avrupa siyasi topluluğu, arnavutluk
emmanuel macron, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, donald trump, abd, avrupa siyasi topluluğu, arnavutluk

Macron: Trump İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rusya ile görüşmeyi planlıyor

01:11 17.05.2025 (güncellendi: 01:12 17.05.2025)
© AA / Mustafa YalçınFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını belirtti.
Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerinin sonuçlarını yakın zamanda Rus tarafıyla görüşmeyi planladığını söyledi.
Macron, “Başkan Trump önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Rus tarafıyla İstanbul'daki görüşmelerde neler olduğunu netleştirmek ve ilerlemeye çalışmak için görüşmeler düzenlemeyi planlıyor” dedi.
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
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