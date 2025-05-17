https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/ukrayna-milletvekili-dmitruk-zelenskiy-ulusal-cikarlardan-cok-kendi-popularitesini-dusunuyor-1096308184.html
Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, ulusal çıkarlardan çok kendi popülaritesini düşünüyor
Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, ulusal çıkarlardan çok kendi popülaritesini düşünüyor
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Verhovna Rada Milletvekili Artyom Dmitruk Telegram kanalında yaptığı açıklamada Zelenskiy'in yaptığı en büyük hatalardan birinin ulusal çıkarları korumak... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
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Verhovna Rada Milletvekili Artyom Dmitruk açıklamasında, “İktidar sahibi bir adam kamuoyunun kölesi olamaz. Ancak Zelenskiy'in başlıca büyük hatalarından biri de budur. Başkanlığının ilk günlerinden itibaren halkın onayına son derece bağımlı hale geldi” ifadelerine yer verdi.Milletvekili, Zelenskiy'in sağduyu, stratejik düşünme ve ulusal çıkarlara güvenmek yerine, duygusal arka plana ve sosyal medyadaki histeriye göre hareket ettiğini söyleyerek, bu durumu 'şovmenin profesyonel deformasyonu' ifadesiyle tanımladı.Milletvekili, "Siyasette bu tür bir bağımlılık zayıflığa, zayıflık da felakete dönüşür" diye özetledi.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermişti. Ancak ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle 2024’te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edilmişti. Kiev yönetimi, mevcut koşullarda seçimlerin uygun olmadığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Zelenskiy’i 'seçimsiz bir diktatör' olarak nitelendirmiş ve kamuoyundaki desteğinin yüzde 4’e kadar düştüğünü dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/trump-19-mayista-putin-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapmayi-planliyorum-1096307635.html
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Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, ulusal çıkarlardan çok kendi popülaritesini düşünüyor
Verhovna Rada Milletvekili Artyom Dmitruk Telegram kanalında yaptığı açıklamada Zelenskiy'in yaptığı en büyük hatalardan birinin ulusal çıkarları korumak yerine kendi popülerliğini dert edinmesi olduğunu söyledi.
Verhovna Rada Milletvekili Artyom Dmitruk açıklamasında, “İktidar sahibi bir adam kamuoyunun kölesi olamaz. Ancak Zelenskiy'in başlıca büyük hatalarından biri de budur. Başkanlığının ilk günlerinden itibaren halkın onayına son derece bağımlı hale geldi” ifadelerine yer verdi.
Milletvekili, Zelenskiy'in sağduyu, stratejik düşünme ve ulusal çıkarlara güvenmek yerine, duygusal arka plana ve sosyal medyadaki histeriye göre hareket ettiğini söyleyerek, bu durumu 'şovmenin profesyonel deformasyonu' ifadesiyle tanımladı.
Milletvekili, "Siyasette bu tür bir bağımlılık zayıflığa, zayıflık da felakete dönüşür" diye özetledi.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermişti. Ancak ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle 2024’te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edilmişti. Kiev yönetimi, mevcut koşullarda seçimlerin uygun olmadığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Zelenskiy’i 'seçimsiz bir diktatör' olarak nitelendirmiş ve kamuoyundaki desteğinin yüzde 4’e kadar düştüğünü dile getirmişti.