https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/trump-19-mayista-putin-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapmayi-planliyorum-1096307635.html

Trump: 19 Mayıs'ta Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum

Trump: 19 Mayıs'ta Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum

Sputnik Türkiye

Trump pazartesi günü Putin ile Ukrayna ihtilafının gündemde olacağı bir telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T18:50+0300

2025-05-17T18:50+0300

2025-05-17T18:48+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

telefon görüşmesi

abd

rusya

ukrayna

nato

marco rubio

dmitriy peskov

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ABD Başkanı Donald Trump 19 Mayıs Pazartesi günü Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmak ve Ukrayna ihtilafını ele almak istediğini belirtti.Putin ile planladığı telefon görüşmesinden sonra Zelenskiy ve NATO ülkelerinin liderleriyle de görüşmeler yapacağını kaydeden Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmelerinin ardından Ukrayna'da ateşkese varılacağına dair umudunu dile getirdi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanmasının sadece Rusya ve ABD başkanları arasında yapılacak görüşmelerle mümkün olacağını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise perşembe günü yaptığı açıklamada görüşme için henüz bir hazırlık yapılmadığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/lavrov-rubio-telefon-gorusmesi-rusya-abdyle-ukrayna-calismalarini-surdurmeye-hazir-1096305462.html

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rusya

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donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, abd, rusya, ukrayna, nato, marco rubio, dmitriy peskov