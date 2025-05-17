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Trump: 19 Mayıs'ta Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum
Trump: 19 Mayıs'ta Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum
Sputnik Türkiye
Trump pazartesi günü Putin ile Ukrayna ihtilafının gündemde olacağı bir telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T18:50+0300
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ABD Başkanı Donald Trump 19 Mayıs Pazartesi günü Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmak ve Ukrayna ihtilafını ele almak istediğini belirtti.Putin ile planladığı telefon görüşmesinden sonra Zelenskiy ve NATO ülkelerinin liderleriyle de görüşmeler yapacağını kaydeden Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmelerinin ardından Ukrayna'da ateşkese varılacağına dair umudunu dile getirdi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanmasının sadece Rusya ve ABD başkanları arasında yapılacak görüşmelerle mümkün olacağını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise perşembe günü yaptığı açıklamada görüşme için henüz bir hazırlık yapılmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/lavrov-rubio-telefon-gorusmesi-rusya-abdyle-ukrayna-calismalarini-surdurmeye-hazir-1096305462.html
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donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, abd, rusya, ukrayna, nato, marco rubio, dmitriy peskov
donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, abd, rusya, ukrayna, nato, marco rubio, dmitriy peskov

Trump: 19 Mayıs'ta Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum

18:50 17.05.2025
© Sputnik / Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefonda
Donald Trump-Vladimir Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Trump pazartesi günü Putin ile Ukrayna ihtilafının gündemde olacağı bir telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump 19 Mayıs Pazartesi günü Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmak ve Ukrayna ihtilafını ele almak istediğini belirtti.
Putin ile planladığı telefon görüşmesinden sonra Zelenskiy ve NATO ülkelerinin liderleriyle de görüşmeler yapacağını kaydeden Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmelerinin ardından Ukrayna'da ateşkese varılacağına dair umudunu dile getirdi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanmasının sadece Rusya ve ABD başkanları arasında yapılacak görüşmelerle mümkün olacağını belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise perşembe günü yaptığı açıklamada görüşme için henüz bir hazırlık yapılmadığını ifade etmişti.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov-Rubio telefon görüşmesi: ‘Rusya, ABD’yle Ukrayna çalışmalarını sürdürmeye hazır’
16:14
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