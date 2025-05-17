https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/trafik-kavga-ettigi-taksici-iki-ay-sonra-hayatini-kaybetti-tartistigi-doktor-tutuklandi-1096301471.html
Trafik kavga ettiği taksici iki ay sonra hayatını kaybetti: Tartıştığı doktor tutuklandı
Trafik kavga ettiği taksici iki ay sonra hayatını kaybetti: Tartıştığı doktor tutuklandı
Sputnik Türkiye
Maltepe'de tartıştığı taksi şoförünün arbede sırasında düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, tartıştığı doktor tutuklandı. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T12:53+0300
2025-05-17T12:53+0300
2025-05-17T12:53+0300
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taksici
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Maltepe'de, 12 Mart'ta taksi şoförü Ali Zeki Sadıkoğlu (54), ortopedi doktoru F.Ç. (44) ile trafikte yol verme nedeniyle yaşadığı tartışma sonucu çıkan arbedede düşerek başından yaralandı. Taksi şöförü iki ay sonra hayatını kaybetti, doktor tutuklandı. İki ay sonra hayatını kaybettiYaralanan taksi şoförünün 13 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksi şoförünün hayatını kaybetmesi üzerine savcılığın talimatıyla şüpheli F.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trafikte-yeni-duzenleme-kazadan-kacan-surucuye-hapis-cezasi-geliyor-bunu-yapanin-ehliyeti-de-1096211657.html
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maltepe, trafik, taksici, kavga, yumruklu kavga
maltepe, trafik, taksici, kavga, yumruklu kavga
Trafik kavga ettiği taksici iki ay sonra hayatını kaybetti: Tartıştığı doktor tutuklandı
Maltepe'de tartıştığı taksi şoförünün arbede sırasında düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, tartıştığı doktor tutuklandı.
Maltepe'de, 12 Mart'ta taksi şoförü Ali Zeki Sadıkoğlu (54), ortopedi doktoru F.Ç. (44) ile trafikte yol verme nedeniyle yaşadığı tartışma sonucu çıkan arbedede düşerek başından yaralandı. Taksi şöförü iki ay sonra hayatını kaybetti, doktor tutuklandı.
İki ay sonra hayatını kaybetti
Yaralanan taksi şoförünün 13 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksi şoförünün hayatını kaybetmesi üzerine savcılığın talimatıyla şüpheli F.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.