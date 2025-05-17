https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/lavrov-rubio-telefon-gorusmesi-rusya-abdyle-ukrayna-calismalarini-surdurmeye-hazir-1096305462.html

Lavrov-Rubio telefon görüşmesi: ‘Rusya, ABD’yle Ukrayna çalışmalarını sürdürmeye hazır’

Lavrov-Rubio telefon görüşmesi: ‘Rusya, ABD’yle Ukrayna çalışmalarını sürdürmeye hazır’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Rubio arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleşti. Lavrov, görüşme sırasında, Ukrayna konusunda ABD’yle... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T16:14+0300

2025-05-17T16:14+0300

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sergey lavrov

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ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 17 Mayıs Cumartesi günü, ABD’nin girişimi üzerine, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Açıklamaya göre, iki bakan dün İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular.Rusya ve Ukrayna arasında esir takası anlaşmasını ve tarafların ateşkesle ilgili vizyonlarını sunmak için hazırlıkları başlatmasını memnuniyetle karşılayan Rubio’nun, ülkesinin çözüm arayışına destek vermeye hazır olduğunun altını çizdiği aktarıldı.Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul görüşmelerini yeniden başlatma önerisini kabul etmesinde ABD'nin olumlu rolüne dikkat çeken Lavrov, Moskova'nın bu bağlamda Amerikalı meslektaşlarıyla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti.Görüşmede diğer bazı uluslararası ve bölgesel sorunlara da değinildi. Bakanlar Rusya-ABD temaslarının devamı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rus-disislerinden-ukraynaya-tavsiye-natolu-nasihatcileri-dinlemeyin-1096304988.html

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rusya, abd, sergey lavrov, marco rubio, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, i̇stanbul