https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/trafikte-yol-kesene-uc-yil-dugunde-havaya-ates-acana-bes-yil-hapis-geliyor--1096306953.html

Trafikte yol kesene üç yıl, düğünde havaya ateş açana beş yıl hapis geliyor

Trafikte yol kesene üç yıl, düğünde havaya ateş açana beş yıl hapis geliyor

Sputnik Türkiye

Hazırlıkları devam eden yeni yargı paketinde, trafikte yol kesene üç yıl, düğünde havaya ateş açana beş yıl hapis cezaları geliyor. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T18:02+0300

2025-05-17T18:02+0300

2025-05-17T18:02+0300

türki̇ye

yargı paketi

ceza

ceza i̇nfaz kanunu

düzenleme

asker eğlencesi

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Yeni yargı paketinin hazırlıkları devam ediyor. Paket içeriğine göre, trafikte yol kesenler için üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yine düğün ya da asker eğlencelerinde havaya ateş açanlar için de cezalar artacak. Cezalar artırılacakNTV'nin haberine göre, yeni yargı paketiyle trafikte yol kesmek de müstakil suç sayılacak ve bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası yükseltilecek. Alkol veya madde etkisinde araç kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilecek.Paketle ayrıca meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası bir yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. Kurusıkı silahlar da suç kapsamına alınacak. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi durumunda verilecek ceza artacak.Ayrıca kasten yaralama, sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar artırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yeni-yargi-paketi-geliyor-gunduz-ise-gece-cezaevine-1095766284.html

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yargı paketi, ceza, ceza i̇nfaz kanunu, düzenleme, asker eğlencesi