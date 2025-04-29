https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yeni-yargi-paketi-geliyor-gunduz-ise-gece-cezaevine-1095766284.html

Yeni yargı paketi geliyor: Gündüz işe, gece cezaevine

Yeni yargı paketi geliyor: Gündüz işe, gece cezaevine

Sputnik Türkiye

Yeni Yargı Paketi kapsamında Ceza İnfaz Yasası’nda büyük değişiklikler gündemde. Konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infazı gibi esnek modellerin... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T11:05+0300

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türki̇ye

yargı paketi

infaz

hapis cezası

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Adalet Bakanlığı ile AK Parti grup yönetimi, Ceza İnfaz Yasası’nda önemli değişiklikler içeren yeni bir Yargı Paketi hazırlıyor. Bu kapsamda, halihazırda 3 yıla kadar olan taksirle işlenen suçlara uygulanan konutta infaz, hafta sonu infazı ve geceleyin infaz yöntemlerinin süresi 5 yıla çıkarılacak.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu değişiklikle birlikte cezasının bitimine 5 yılın altı kalan hükümlüler, cezalarını cezaevine girmeden tamamlayabilecek.Hamile, çocuklu ve hasta mahkumlara evde i̇nfaz kolaylığıYeni infaz modeli, öncelikle hamile kadınlar, çocuklu anneler ve yaşlı-hasta hükümlüler için tasarlanıyor. Hapiste yaşamını sürdüremeyecek durumda olan kişilere, cezalarının bitimine 10 yıl kalmışsa evde infaz yolu açılacak. Bu uygulama, insani infaz koşulları oluşturma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Geceleyin infaz: Gündüz iş, gece cezaeviYeni sistemde “geceleyin infaz” modeli de genişletiliyor. Bu uygulamaya göre basit suçlardan hüküm giymiş kişiler, gündüz işlerine devam edecek, akşam saatlerinde açık cezaevine dönecek. Bu model, hükümlülerin sosyal hayattan kopmamasını hedefliyor.Hafta sonu i̇nfaz: Haftada i̇ki gün cezaeviBir diğer dikkat çeken uygulama ise hafta sonu infazı. AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre:“Hafta sonu infaz dediğimiz sistemde mahkûm hafta içi çalışıyor, hafta sonu iki gün cezaevinde kalıyor. Hafta sonu iki gün kaldığında bir hafta kalmış sayılıyor.”Bu sistemin, çalışma hayatından kopmadan cezanın çekilmesine imkân tanıması bekleniyor.Yeni infaz modelleri sadece basit suçlar için geçerli olacak. Kasten öldürme, cinsel saldırı, terör suçları gibi ağır suçlar ise kapsam dışı bırakılacak. AK Parti kaynakları, bu uygulamaların yalnızca “topluma yeniden kazandırılabilir” kişilere yönelik olduğunu belirtti.

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