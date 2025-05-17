https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/suriye-savunma-bakani-kasra-silahli-gruplara-uyarida-bulundu-orduya-entegre-olmalari-gerekiyor-1096310447.html

Suriye Savunma Bakanı Kasra, silahlı gruplara uyarıda bulundu: 'Orduya entegre olmaları gerekiyor'

Suriye Savunma Bakanı Kasra, silahlı gruplara uyarıda bulundu: 'Orduya entegre olmaları gerekiyor'

Sputnik Türkiye

Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra, henüz Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre olmamış silahlı grupların on gün içinde bunu yapmaları gerektiğini... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T23:20+0300

2025-05-17T23:20+0300

2025-05-17T23:23+0300

poli̇ti̇ka

suriye

savunma bakanlığı

silahlı gruplar

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Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, "Suriye'nin özgürleştirilmesinin hemen ardından tüm askeri birimleri tek bir kurumsal yapıya entegre etmek için çalışmalara başladık. Bugün halkımıza tüm birliklerin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre edildiğini bildiriyoruz" dedi.Kasra bununla birlikte 'birleşme ve örgütlenme çabalarının' tamamlanması için 'geriye kalan tüm küçük askeri grupların bu duyuru tarihinden itibaren on gün içinde bakanlığa katılması gerektiğini' vurguladı.Kasra, herhangi bir gecikmenin ülkede yürürlükte olan yasalara uygun olarak hareket edilmesini gerektireceğini de sözlerine ekledi.

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suriye, savunma bakanlığı, silahlı gruplar