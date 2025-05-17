https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/suriye-savunma-bakani-kasra-silahli-gruplara-uyarida-bulundu-orduya-entegre-olmalari-gerekiyor-1096310447.html
Suriye Savunma Bakanı Kasra, silahlı gruplara uyarıda bulundu: 'Orduya entegre olmaları gerekiyor'
Suriye Savunma Bakanı Kasra, silahlı gruplara uyarıda bulundu: 'Orduya entegre olmaları gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra, henüz Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre olmamış silahlı grupların on gün içinde bunu yapmaları gerektiğini... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T23:20+0300
2025-05-17T23:20+0300
2025-05-17T23:23+0300
poli̇ti̇ka
suriye
savunma bakanlığı
silahlı gruplar
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Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, "Suriye'nin özgürleştirilmesinin hemen ardından tüm askeri birimleri tek bir kurumsal yapıya entegre etmek için çalışmalara başladık. Bugün halkımıza tüm birliklerin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre edildiğini bildiriyoruz" dedi.Kasra bununla birlikte 'birleşme ve örgütlenme çabalarının' tamamlanması için 'geriye kalan tüm küçük askeri grupların bu duyuru tarihinden itibaren on gün içinde bakanlığa katılması gerektiğini' vurguladı.Kasra, herhangi bir gecikmenin ülkede yürürlükte olan yasalara uygun olarak hareket edilmesini gerektireceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-dini-lideri-hamaney-trump-gucu-baris-icin-kullanmak-istedigini-soylerken-yalan-soyluyordu-1096310002.html
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suriye, savunma bakanlığı, silahlı gruplar
suriye, savunma bakanlığı, silahlı gruplar
Suriye Savunma Bakanı Kasra, silahlı gruplara uyarıda bulundu: 'Orduya entegre olmaları gerekiyor'
23:20 17.05.2025 (güncellendi: 23:23 17.05.2025)
Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra, henüz Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre olmamış silahlı grupların on gün içinde bunu yapmaları gerektiğini, herhangi bir gecikmenin yasalar uyarınca işlem yapılmasını gerektireceğini söyledi.
Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, "Suriye'nin özgürleştirilmesinin hemen ardından tüm askeri birimleri tek bir kurumsal yapıya entegre etmek için çalışmalara başladık. Bugün halkımıza tüm birliklerin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre edildiğini bildiriyoruz" dedi.
Kasra bununla birlikte 'birleşme ve örgütlenme çabalarının' tamamlanması için 'geriye kalan tüm küçük askeri grupların bu duyuru tarihinden itibaren on gün içinde bakanlığa katılması gerektiğini' vurguladı.
Kasra, herhangi bir gecikmenin ülkede yürürlükte olan yasalara uygun olarak hareket edilmesini gerektireceğini de sözlerine ekledi.