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Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı
Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı
Sputnik Türkiye
Rus Baltık Filosu gemilerinin, denizaltıları arama ve imha etme konulu taktiksel bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T16:55+0300
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Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, ‘Zelenodolsk’ ve ‘Kazanets’ anti-denizaltı gemilerinin Baltık Denizi’nde denizaltı arama ve imha etme konulu taktik tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.Gemilerin görev bölgesinde denizaltı arama çalışmaları yaptığı, denizaltılara karşı manevralar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca torpido ve sualtı bomba atışı yapıldığı ve insansız kamikaze botlarının imha edildiği kaydedildi.Tatbikatta ayrıca Baltık Filosu’na bağlı KA-27 anti-denizaltı helikopterlerinin yer aldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/lavrov-rubio-telefon-gorusmesi-rusya-abdyle-ukrayna-calismalarini-surdurmeye-hazir-1096305462.html
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rusya, rusya baltık filosu, baltık denizi, tatbikat, denizaltı

Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı

16:55 17.05.2025
© Sputnik / Evgeniy KarasevRus Baltık Denizi Filosu
Rus Baltık Denizi Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Evgeniy Karasev
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Rus Baltık Filosu gemilerinin, denizaltıları arama ve imha etme konulu taktiksel bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.
Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, ‘Zelenodolsk’ ve ‘Kazanets’ anti-denizaltı gemilerinin Baltık Denizi’nde denizaltı arama ve imha etme konulu taktik tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
Gemilerin görev bölgesinde denizaltı arama çalışmaları yaptığı, denizaltılara karşı manevralar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca torpido ve sualtı bomba atışı yapıldığı ve insansız kamikaze botlarının imha edildiği kaydedildi.
Tatbikatta ayrıca Baltık Filosu’na bağlı KA-27 anti-denizaltı helikopterlerinin yer aldığı ifade edildi.
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