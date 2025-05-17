https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rusyadan-baltikta-deniz-tatbikati-1096305900.html
Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı
Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı
Sputnik Türkiye
Rus Baltık Filosu gemilerinin, denizaltıları arama ve imha etme konulu taktiksel bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T16:55+0300
2025-05-17T16:55+0300
2025-05-17T16:53+0300
savunma
rusya
rusya baltık filosu
baltık denizi
tatbikat
denizaltı
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Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, ‘Zelenodolsk’ ve ‘Kazanets’ anti-denizaltı gemilerinin Baltık Denizi’nde denizaltı arama ve imha etme konulu taktik tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.Gemilerin görev bölgesinde denizaltı arama çalışmaları yaptığı, denizaltılara karşı manevralar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca torpido ve sualtı bomba atışı yapıldığı ve insansız kamikaze botlarının imha edildiği kaydedildi.Tatbikatta ayrıca Baltık Filosu’na bağlı KA-27 anti-denizaltı helikopterlerinin yer aldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/lavrov-rubio-telefon-gorusmesi-rusya-abdyle-ukrayna-calismalarini-surdurmeye-hazir-1096305462.html
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rusya, rusya baltık filosu, baltık denizi, tatbikat, denizaltı
rusya, rusya baltık filosu, baltık denizi, tatbikat, denizaltı
Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı
Rus Baltık Filosu gemilerinin, denizaltıları arama ve imha etme konulu taktiksel bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.
Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, ‘Zelenodolsk’ ve ‘Kazanets’ anti-denizaltı gemilerinin Baltık Denizi’nde denizaltı arama ve imha etme konulu taktik tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
Gemilerin görev bölgesinde denizaltı arama çalışmaları yaptığı, denizaltılara karşı manevralar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca torpido ve sualtı bomba atışı yapıldığı ve insansız kamikaze botlarının imha edildiği kaydedildi.
Tatbikatta ayrıca Baltık Filosu’na bağlı KA-27 anti-denizaltı helikopterlerinin yer aldığı ifade edildi.