https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rusyadan-baltikta-deniz-tatbikati-1096305900.html

Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı

Rusya’dan Baltık’ta deniz tatbikatı

Sputnik Türkiye

Rus Baltık Filosu gemilerinin, denizaltıları arama ve imha etme konulu taktiksel bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T16:55+0300

2025-05-17T16:55+0300

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savunma

rusya

rusya baltık filosu

baltık denizi

tatbikat

denizaltı

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Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, ‘Zelenodolsk’ ve ‘Kazanets’ anti-denizaltı gemilerinin Baltık Denizi’nde denizaltı arama ve imha etme konulu taktik tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.Gemilerin görev bölgesinde denizaltı arama çalışmaları yaptığı, denizaltılara karşı manevralar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca torpido ve sualtı bomba atışı yapıldığı ve insansız kamikaze botlarının imha edildiği kaydedildi.Tatbikatta ayrıca Baltık Filosu’na bağlı KA-27 anti-denizaltı helikopterlerinin yer aldığı ifade edildi.

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