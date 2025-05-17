https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rus-ordusu-donbassta-ilerlemeye-devam-ediyor-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1096301342.html
Rus ordusu Donbass'ta ilerlemeye devam ediyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Rus ordusu Donbass'ta ilerlemeye devam ediyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerlemeye devam eden Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim merkezini daha... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T12:33+0300
2025-05-17T12:33+0300
2025-05-17T12:51+0300
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Aleksandropol kasabasını Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 345 askeri etkisiz hale getirilirken 3 tank ve 9 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve yakıt depoları, İHA depoları, askeri üs altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve bir adet HIMARS füzesi ile 80 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kremlin-putin-zelenskiy-gorusmesi-mumkun-1096298595.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rus ordusu Donbass'ta ilerlemeye devam ediyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
12:33 17.05.2025 (güncellendi: 12:51 17.05.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerlemeye devam eden Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim merkezini daha Ukrayna işgalinden kurtardığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Aleksandropol kasabasını Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 345 askeri etkisiz hale getirilirken 3 tank ve 9 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve yakıt depoları, İHA depoları, askeri üs altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve bir adet HIMARS füzesi ile 80 uçak tipi İHA imha etti.