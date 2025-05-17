https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rus-ordusu-donbassta-ilerlemeye-devam-ediyor-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1096301342.html

Rus ordusu Donbass'ta ilerlemeye devam ediyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Rus ordusu Donbass'ta ilerlemeye devam ediyor: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerlemeye devam eden Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim merkezini daha... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T12:33+0300

2025-05-17T12:33+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Aleksandropol kasabasını Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 345 askeri etkisiz hale getirilirken 3 tank ve 9 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve yakıt depoları, İHA depoları, askeri üs altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve bir adet HIMARS füzesi ile 80 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kremlin-putin-zelenskiy-gorusmesi-mumkun-1096298595.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars