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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kremlin-putin-zelenskiy-gorusmesi-mumkun-1096298595.html
Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi mümkün
Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi mümkün
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin, iki ülke heyetlerinin somut anlaşmalara... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T11:54+0300
2025-05-17T12:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
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vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında olası bir görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye ilişkin çok sayıda soru aldıklarına dikkat çeken Peskov, "İki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda, bu heyetler tarafından belirli anlaşmalara varılması halinde böyle bir görüşme mümkün" ifadesini kullandı."Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz" diye kaydeden Peskov, "Ancak tam olarak çalışmaların sonucunda ve iki taraf arasında anlaşmalar şeklinde belirli sonuçlara ulaşılması koşuluyla" diye ekledi.‘Çalışmalar devam edecek’Çalışmaların henüz yeni başladığını ve sürdürüleceğini söyleyen Rus yetkili, “Nitekim, ateşkes için koşul listelerini karşılıklı olarak paylaşmayı kabul ettik. Çalışmalar devam ediyor. Rus tarafı böyle bir liste hazırlayıp sunacak ve Ukrayna tarafı ile paylaşacak” ifadesini kullandı.Peskov, müzakerelerin ikinci turuna ilişkin bir soru üzerine, “Şimdilik, heyetlerin dün üzerinde mutabık kaldığı hususları yerine getirmemiz gerekiyor. Bu elbette her şeyden önce 1000’e 1000 takasının yerine getirilmesi ve dün görüşülen ve meslektaşım (Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir) Medinsky'nin dün söylediği temel koşul listelerinin takas edilmesi” dedi.Ukrayna tarafından anlaşmaya kim imza atacak?Görüşmelerin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü ve böyle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, halihazırda heyetlerin yapısını değiştirme konusunun gündemde olmadığını belirterek, “Heyetler tarafından üzerinde mutabık kalınacak belgeler imzalanırken, bizim için asıl ve temel mesele Ukrayna tarafından tam olarak kimin bu belgeleri imzalayacağı” diye kaydetti.‘Putin ve Trump İstanbul’u görüşmedi’İstanbul’daki görüşmenin ardından Putin ve Trump arasında bir telefon görüşmesinin yapılmadığını bildiren Peskov, “Başkanlar Putin ve Trump arasındaki görüşmenin yapılmasının uygun görülmesi halinde sizleri bilgilendireceğiz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/ukraynali-yetkililer-putin-trump-gorusmesinden-korkuyor-1096296748.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy

Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi mümkün

11:54 17.05.2025 (güncellendi: 12:11 17.05.2025)
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Moskova manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin, iki ülke heyetlerinin somut anlaşmalara varma konusundaki çalışmalarının bir sonucu olarak mümkün olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında olası bir görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye ilişkin çok sayıda soru aldıklarına dikkat çeken Peskov, "İki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda, bu heyetler tarafından belirli anlaşmalara varılması halinde böyle bir görüşme mümkün" ifadesini kullandı.
"Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz" diye kaydeden Peskov, "Ancak tam olarak çalışmaların sonucunda ve iki taraf arasında anlaşmalar şeklinde belirli sonuçlara ulaşılması koşuluyla" diye ekledi.

‘Çalışmalar devam edecek’

Çalışmaların henüz yeni başladığını ve sürdürüleceğini söyleyen Rus yetkili, “Nitekim, ateşkes için koşul listelerini karşılıklı olarak paylaşmayı kabul ettik. Çalışmalar devam ediyor. Rus tarafı böyle bir liste hazırlayıp sunacak ve Ukrayna tarafı ile paylaşacak” ifadesini kullandı.
Peskov, müzakerelerin ikinci turuna ilişkin bir soru üzerine, “Şimdilik, heyetlerin dün üzerinde mutabık kaldığı hususları yerine getirmemiz gerekiyor. Bu elbette her şeyden önce 1000’e 1000 takasının yerine getirilmesi ve dün görüşülen ve meslektaşım (Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir) Medinsky'nin dün söylediği temel koşul listelerinin takas edilmesi” dedi.

Ukrayna tarafından anlaşmaya kim imza atacak?

Görüşmelerin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü ve böyle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, halihazırda heyetlerin yapısını değiştirme konusunun gündemde olmadığını belirterek, “Heyetler tarafından üzerinde mutabık kalınacak belgeler imzalanırken, bizim için asıl ve temel mesele Ukrayna tarafından tam olarak kimin bu belgeleri imzalayacağı” diye kaydetti.

‘Putin ve Trump İstanbul’u görüşmedi’

İstanbul’daki görüşmenin ardından Putin ve Trump arasında bir telefon görüşmesinin yapılmadığını bildiren Peskov, “Başkanlar Putin ve Trump arasındaki görüşmenin yapılmasının uygun görülmesi halinde sizleri bilgilendireceğiz” diye ekledi.
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Ukraynalı yetkililer Putin-Trump görüşmesinden korkuyor’
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