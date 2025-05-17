Tüm bunlar Rusya ve onun Devlet Başkanı tarafından önerildi ve ülke lideri tarafından yetkilendirilen ve Zelenskiy’in bir gün boyunca alay ettiği heyet tarafından hayata geçirildi. Kiev rejimi için norm haline gelen hakaret ve ad takmayı bir kenara bırakırsak, Sibiga'ya göre Rusya'nın önerdiği şeyin mantıklı olduğu ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Önemli olan, Ukrayna vatandaşlarının ‘NATO’lu nisihatçileri’ tarafından gerçek çözüm yolundan saptırılıp yabancı çıkarların uçurumuna sürüklenmelerine izin vermemeleri.