https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rus-disislerinden-ukraynaya-tavsiye-natolu-nasihatcileri-dinlemeyin-1096304988.html
Rus Dışişleri’nden Ukrayna’ya tavsiye: ‘NATO’lu nasihatçileri dinlemeyin’
Rus Dışişleri’nden Ukrayna’ya tavsiye: ‘NATO’lu nasihatçileri dinlemeyin’
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi temsilcilerinin Rusya’nın sunduğu esir takası önerisinin mantıklı olduğunu kabul ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’ya... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T15:17+0300
2025-05-17T15:17+0300
2025-05-17T15:15+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın “sadece esir takası için bile olsa İstanbul'da buluşmak mantıklıydı” sözlerini değerlendirdi.Zaharova, dün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında varılan esir takası önerisinin Rusya’dan geldiğine dikkat çekerek şunu yazdı:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine, dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Rusya heyetinin lideri Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Moskova ve Kiev’in olası ateşkes için kendi vizyonlarını sunmayı kabul ettiğini bildiren Medinskiy, Ukrayna tarafının iki ülke lideri arasında bir görüşme talebinde bulunduğunu, Rusya tarafının bu talebi dikkat aldığını söyledi. Rus yetkili ayrıca ülkesinin Ukrayna’yla müzakereleri devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/oteki-ukrayna-lideri-medvedcuktan-zelenskiye-suclama-istanbuldaki-gorusmeleri-engellemek-istedi-1096302207.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇stanbul, ukrayna, andrey sibiga, vladimir medinskiy, nato
Rus Dışişleri’nden Ukrayna’ya tavsiye: ‘NATO’lu nasihatçileri dinlemeyin’
Kiev rejimi temsilcilerinin Rusya’nın sunduğu esir takası önerisinin mantıklı olduğunu kabul ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’ya göre, önemli olan Ukrayna’nın ‘NATO’lu nasihatçiler’ tarafından çözüm yolundan saptırılmasına izin vermemesi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın “sadece esir takası için bile olsa İstanbul'da buluşmak mantıklıydı” sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, dün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında varılan esir takası önerisinin Rusya’dan geldiğine dikkat çekerek şunu yazdı:
Tüm bunlar Rusya ve onun Devlet Başkanı tarafından önerildi ve ülke lideri tarafından yetkilendirilen ve Zelenskiy’in bir gün boyunca alay ettiği heyet tarafından hayata geçirildi. Kiev rejimi için norm haline gelen hakaret ve ad takmayı bir kenara bırakırsak, Sibiga'ya göre Rusya'nın önerdiği şeyin mantıklı olduğu ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Önemli olan, Ukrayna vatandaşlarının ‘NATO’lu nisihatçileri’ tarafından gerçek çözüm yolundan saptırılıp yabancı çıkarların uçurumuna sürüklenmelerine izin vermemeleri.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine, dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Rusya heyetinin lideri Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Moskova ve Kiev’in olası ateşkes için kendi vizyonlarını sunmayı kabul ettiğini bildiren Medinskiy, Ukrayna tarafının iki ülke lideri arasında bir görüşme talebinde bulunduğunu, Rusya tarafının bu talebi dikkat aldığını söyledi. Rus yetkili ayrıca ülkesinin Ukrayna’yla müzakereleri devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.