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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/oteki-ukrayna-lideri-medvedcuktan-zelenskiye-suclama-istanbuldaki-gorusmeleri-engellemek-istedi-1096302207.html
Öteki Ukrayna lideri Medvedçuk’tan Zelenskiy’e suçlama: ‘İstanbul’daki görüşmeleri engellemek istedi’
Öteki Ukrayna lideri Medvedçuk’tan Zelenskiy’e suçlama: ‘İstanbul’daki görüşmeleri engellemek istedi’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in İstanbul’daki Rus heyetine ‘sahte’ diyerek bir skandala yol açmaya... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T13:11+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
viktor medvedçuk
vladimir zelenskiy
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‘Öteki Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, ‘siyasi palyaço’ olarak nitelendirdiği Vladimir Zelenskiy’in Ankara’ya gelir gelmez Rusya’nın İstanbul’a ‘sahte’ heyet gönderdiğini söyleyerek bir skandal başlatmaya çalıştığını söyledi.Kiev rejimi liderinin, çığlıklarının Batı medyası tarafından yayılacağını ve ardından Kiev'e bir kazanan olarak döneceğini planladığını dile getiren Medvedçuk, ama bu senaryonun başından itibaren imkansız olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Zelenskiy’in, beceriksiz politikaları ve hırsız ekibi tarafından iflas ettirdiği bir ülkeyi temsil ettiğine dikkat çeken Medvedçuk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi liderini ‘histerilerini’ görmezden gelerek bir bilyardo topu gibi yönetebileceğinden emin olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kremlin-putin-zelenskiy-gorusmesi-mumkun-1096298595.html
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ukrayna, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, rusya, i̇stanbul
ukrayna, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, rusya, i̇stanbul

Öteki Ukrayna lideri Medvedçuk’tan Zelenskiy’e suçlama: ‘İstanbul’daki görüşmeleri engellemek istedi’

13:11 17.05.2025 (güncellendi: 13:13 17.05.2025)
© Sputnik / Кристина КормилицынаViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in İstanbul’daki Rus heyetine ‘sahte’ diyerek bir skandala yol açmaya ve müzakereleri sabote etmeye çalıştığını ama bunu başaramadığını belirtti.
‘Öteki Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, ‘siyasi palyaço’ olarak nitelendirdiği Vladimir Zelenskiy’in Ankara’ya gelir gelmez Rusya’nın İstanbul’a ‘sahte’ heyet gönderdiğini söyleyerek bir skandal başlatmaya çalıştığını söyledi.
Kiev rejimi liderinin, çığlıklarının Batı medyası tarafından yayılacağını ve ardından Kiev'e bir kazanan olarak döneceğini planladığını dile getiren Medvedçuk, ama bu senaryonun başından itibaren imkansız olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy'in müzakereleri bozma ve tüm bunlar için Rusya'yı suçlama girişimi şu ana kadar başarısız oldu. Gayrimeşru olan, kendisi için koşullar her geçen gün daha da kötüleşirken, kızgın tavaya atlayan bir sazan gibi zıplamaya devam ediyor. İstanbul'daki müzakerelerin hikayesi, Zelenskiy'in bir şeyi yapmayı reddetmesi ve ardından yapmayı kabul etmesinin hikayesine dönüştü.
Zelenskiy’in, beceriksiz politikaları ve hırsız ekibi tarafından iflas ettirdiği bir ülkeyi temsil ettiğine dikkat çeken Medvedçuk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi liderini ‘histerilerini’ görmezden gelerek bir bilyardo topu gibi yönetebileceğinden emin olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün Zelenskiy kendisi için hazırladığı bir tuzağa düştü. Savaşı sürdürmek için ne para ne de imkanı var ve bir barış anlaşması imzalamak, Ukrayna halkını suçlu bir şekilde katliama sürükleyen bir siyasi maceracı olarak kendisini mahkum etmek demek.
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