Zelenskiy'in müzakereleri bozma ve tüm bunlar için Rusya'yı suçlama girişimi şu ana kadar başarısız oldu. Gayrimeşru olan, kendisi için koşullar her geçen gün daha da kötüleşirken, kızgın tavaya atlayan bir sazan gibi zıplamaya devam ediyor. İstanbul'daki müzakerelerin hikayesi, Zelenskiy'in bir şeyi yapmayı reddetmesi ve ardından yapmayı kabul etmesinin hikayesine dönüştü.