https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rubio-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-yonelik-gorusmeler-vatikanda-yapilabilir-1096310655.html

Rubio: Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmeler Vatikan'da yapılabilir

Rubio: Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmeler Vatikan'da yapılabilir

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerin Vatikan'da yapılmasının çatışmanın her iki tarafı için de ‘konforlu’ olacağını... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T23:41+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Papa'nın Ukrayna elçisi Kardinal Matteo Zuppi ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerin Vatikan'da yapılmasının çatışmanın her iki tarafı için de ‘konforlu’ olacağını söyledi.Rubio, “Onlar için (Vatikan) arabulucu diyemem ama kesinlikle her iki tarafın da rahatlıkla gelebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, sadece barışı sağlama çabalarında değil, aynı zamanda esir değişiminde de yıllardır gösterdikleri çabalardan dolayı onlara minnettarız” dedi.Cuma günü Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Papa 14. Leo'nun Vatikan'ı Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için bir platform olarak önerme niyetinde olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rubio-trump-putin-ile-bir-an-once-gorusmek-istiyor-yer-ve-tarih-kararlastiriliyor-1096310274.html

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marco rubio, abd, vatikan, rusya, ukrayna, papa 14. leo, kardinal