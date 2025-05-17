https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/rubio-trump-putin-ile-bir-an-once-gorusmek-istiyor-yer-ve-tarih-kararlastiriliyor-1096310274.html
Rubio: Trump Putin ile bir an önce görüşmek istiyor, yer ve tarih kararlaştırılıyor
Rubio: Trump Putin ile bir an önce görüşmek istiyor, yer ve tarih kararlaştırılıyor
Sputnik Türkiye
Rubio, Trump'ın Putin'le en kısa sürede görüşmek istediğini belirterek, görüşmenin muhtemel yeri ve tarihinin şu anda kararlaştırıldığını söyledi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T23:00+0300
2025-05-17T23:00+0300
2025-05-17T22:59+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS televizyonuna verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile mümkün olan en kısa sürede bir görüşme yapmak istediğini, görüşmenin muhtemel yeri ve tarihinin şu anda kararlaştırıldığını söyledi.Rubio, “Başkan (Trump) bunu yapmak istiyor. Bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmak istiyor. Sanırım Rus tarafı da bunu yapmaya istekli olduğunu ifade etti. Şimdi tek mesele herkesi bir araya getirmek, bu görüşmenin nerede ve ne zaman yapılacağını ve konusunun ne olacağını belirlemek” ifadelerini kullandı.Trump daha önce, 19 Mayıs Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planladığını söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD başkanları arasında bir görüşmenin gerekli olduğunu, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere uluslararası konularda ciddi bir görüşmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Peskov, zirvenin iyi hazırlanmış ve verimli olması gerektiğini ve öncesinde her zaman uzman görüşmeleri, istişareler ve ‘uzun ve yoğun bir hazırlık’ süreci gerektirdiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/trump-19-mayista-putin-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapmayi-planliyorum-1096307635.html
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marco rubio, abd, rusya, donald trump, vladimir putin, cbs, ukrayna krizi, kremlin, dmitriy peskov
marco rubio, abd, rusya, donald trump, vladimir putin, cbs, ukrayna krizi, kremlin, dmitriy peskov
Rubio: Trump Putin ile bir an önce görüşmek istiyor, yer ve tarih kararlaştırılıyor
Rubio, Trump'ın Putin'le en kısa sürede görüşmek istediğini belirterek, görüşmenin muhtemel yeri ve tarihinin şu anda kararlaştırıldığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS televizyonuna verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile mümkün olan en kısa sürede bir görüşme yapmak istediğini, görüşmenin muhtemel yeri ve tarihinin şu anda kararlaştırıldığını söyledi.
Rubio, “Başkan (Trump) bunu yapmak istiyor. Bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmak istiyor. Sanırım Rus tarafı da bunu yapmaya istekli olduğunu ifade etti. Şimdi tek mesele herkesi bir araya getirmek, bu görüşmenin nerede ve ne zaman yapılacağını ve konusunun ne olacağını belirlemek” ifadelerini kullandı.
Trump daha önce, 19 Mayıs Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planladığını söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD başkanları arasında bir görüşmenin gerekli olduğunu, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere uluslararası konularda ciddi bir görüşmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Peskov, zirvenin iyi hazırlanmış ve verimli olması gerektiğini ve öncesinde her zaman uzman görüşmeleri, istişareler ve ‘uzun ve yoğun bir hazırlık’ süreci gerektirdiğini vurgulamıştı.