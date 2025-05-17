Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı

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Ocakta değil, gönülde yanan ateş

Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’

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Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’