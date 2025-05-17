https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/resmi-gazetede-yayimlandi-7-universiteye-rektor-atamasi-yapildi-1096294906.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alanya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T00:59+0300
2025-05-17T00:59+0300
2025-05-17T00:59+0300
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resmi gazete
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atama
rektör ataması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, yedi üniversiteye yeni rektör atamaları gerçekleştirildi.Atama yapılan üniversite ve rektörler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/piyasalarda-haftalik-degisim-borsa-yukseldi-altin-dustu-1096294147.html
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türkiye, resmi gazete, rektör, atama, rektör ataması
türkiye, resmi gazete, rektör, atama, rektör ataması
Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alanya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'ne rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, yedi üniversiteye yeni rektör atamaları gerçekleştirildi.
Atama yapılan üniversite ve rektörler:
Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer,
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya,
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş,
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel,
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse,
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın