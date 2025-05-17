https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/piyasalarda-haftalik-degisim-borsa-yukseldi-altin-dustu-1096294147.html
Piyasalarda haftalık değişim: Borsa yükseldi, altın düştü
Piyasalarda haftalık değişim: Borsa yükseldi, altın düştü
Sputnik Türkiye
Bu hafta son işlem gününün kapanışıyla Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kazanırken, döviz kurları... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T00:16+0300
2025-05-17T00:16+0300
2025-05-17T00:19+0300
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BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 96 artışla 9.668,36 puandan haftayı tamamladı.Altın düşüşteKapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 48 azalışla 3.964 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 4,44 düşüşle 26.809 liradan işlem görürken, çeyrek altın yüzde 4,47 azalarak 6.640 liraya indi.Döviz kurlarıDolar yüzde 0.21 artışla 38,8270 liraya yükselirken, Euro yüzde 0.63 azalarak 43,4300 liraya düştü.Yatırım fonları ne durumda?Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları ise yüzde 1,31 değer kazandı. Kategoriler bazında en fazla getiri sağlayan yatırım fonu türü, yüzde 2,94 ile 'hisse senedi' fonları oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/yemek-kartlarindaki-sgk-prim-muafiyeti-tartismalarina-danistay-son-noktayi-koydu-1096285893.html
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borsa i̇stanbul, altın, döviz, dolar, euro, fon
borsa i̇stanbul, altın, döviz, dolar, euro, fon
Piyasalarda haftalık değişim: Borsa yükseldi, altın düştü
00:16 17.05.2025 (güncellendi: 00:19 17.05.2025)
Bu hafta son işlem gününün kapanışıyla Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kazanırken, döviz kurları sınırlı değişim gösterdi, altın fiyatları ise düşüş kaydetti.
BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 96 artışla 9.668,36 puandan haftayı tamamladı.
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 48 azalışla 3.964 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 4,44 düşüşle 26.809 liradan işlem görürken, çeyrek altın yüzde 4,47 azalarak 6.640 liraya indi.
Dolar yüzde 0.21 artışla 38,8270 liraya yükselirken, Euro yüzde 0.63 azalarak 43,4300 liraya düştü.
Yatırım fonları ne durumda?
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları ise yüzde 1,31 değer kazandı. Kategoriler bazında en fazla getiri sağlayan yatırım fonu türü, yüzde 2,94 ile 'hisse senedi' fonları oldu.