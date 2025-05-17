https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/putinden-arktika-icin-yeni-talimatlar-nukleer-buzkiran-gemilerinin-insasi-icin-talimat-verildi-1096307757.html

Putin'den Arktika için yeni talimatlar: Nükleer buzkıran gemileri inşa edilecek

Putin'den Arktika için yeni talimatlar: Nükleer buzkıran gemileri inşa edilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, en geç 2026 yılında iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatını verdi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T18:57+0300

2025-05-17T18:57+0300

2025-05-17T19:34+0300

dünya

murmansk

kuzey deniz yolu

arktik

kremlin

rusya

arktik okyanusu

nükleer

nükleer gemi

buzkıran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7ada2d831c2efbb7e31f6b93cb05ae0.jpg

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin en geç 2026 yılına kadar iki yeni, seri üretim nükleer buzkıranın inşasına başlanması yönünde karar alınması talimatını verdi.Putin'in 27 Mart'ta Murmansk'a yaptığı çalışma ziyaretinin sonuçlarını takip eden talimat listesi Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.Talimatlar listesinde, '2035 yılına kadar ve 2050’ye yönelik perspektif doğrultusunda gerekli buzkıran filosunun oluşturulmasını sağlamak, ilgili faaliyetlerin finansman kaynaklarını belirlemek ve 22220 projesi kapsamında yedinci ve sekizinci seri evrensel nükleer buzkıranların inşasına başlanmasına 2026 yılı sonuna kadar karar vermek' cümleleri yer aldı.Talimatın son teslim tarihi 1 Ağustos olarak belirlenirken, sorumlu kişiler Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev olarak belirlendi.Putin'in verdiği diğer talimatlarPutin’in Mart ayı sonunda Murmansk’a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin ardından yayımlanan talimat listesinde şu maddeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/medvedev-muzakerelerin-basarisiz-olmasi-daha-kotu-bir-catismaya-yol-acabilir-1096306836.html

murmansk

kuzey deniz yolu

arktik

rusya

arktik okyanusu

arktika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murmansk, kuzey deniz yolu, arktik, kremlin, rusya, arktik okyanusu, nükleer, nükleer gemi, buzkıran, buzkıran gemisi, vladimir putin, mihail mişustin, aleksey lihaçev, arktika