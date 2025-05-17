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Putin'den Arktika için yeni talimatlar: Nükleer buzkıran gemileri inşa edilecek
Putin'den Arktika için yeni talimatlar: Nükleer buzkıran gemileri inşa edilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, en geç 2026 yılında iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatını verdi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin en geç 2026 yılına kadar iki yeni, seri üretim nükleer buzkıranın inşasına başlanması yönünde karar alınması talimatını verdi.Putin'in 27 Mart'ta Murmansk'a yaptığı çalışma ziyaretinin sonuçlarını takip eden talimat listesi Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.Talimatlar listesinde, '2035 yılına kadar ve 2050’ye yönelik perspektif doğrultusunda gerekli buzkıran filosunun oluşturulmasını sağlamak, ilgili faaliyetlerin finansman kaynaklarını belirlemek ve 22220 projesi kapsamında yedinci ve sekizinci seri evrensel nükleer buzkıranların inşasına başlanmasına 2026 yılı sonuna kadar karar vermek' cümleleri yer aldı.Talimatın son teslim tarihi 1 Ağustos olarak belirlenirken, sorumlu kişiler Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev olarak belirlendi.Putin'in verdiği diğer talimatlarPutin’in Mart ayı sonunda Murmansk’a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin ardından yayımlanan talimat listesinde şu maddeler yer aldı:
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murmansk, kuzey deniz yolu, arktik, kremlin, rusya, arktik okyanusu, nükleer, nükleer gemi, buzkıran, buzkıran gemisi, vladimir putin, mihail mişustin, aleksey lihaçev, arktika
murmansk, kuzey deniz yolu, arktik, kremlin, rusya, arktik okyanusu, nükleer, nükleer gemi, buzkıran, buzkıran gemisi, vladimir putin, mihail mişustin, aleksey lihaçev, arktika

Putin'den Arktika için yeni talimatlar: Nükleer buzkıran gemileri inşa edilecek

18:57 17.05.2025 (güncellendi: 19:34 17.05.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, en geç 2026 yılında iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatını verdi.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin en geç 2026 yılına kadar iki yeni, seri üretim nükleer buzkıranın inşasına başlanması yönünde karar alınması talimatını verdi.
Putin'in 27 Mart'ta Murmansk'a yaptığı çalışma ziyaretinin sonuçlarını takip eden talimat listesi Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.
Talimatlar listesinde, '2035 yılına kadar ve 2050’ye yönelik perspektif doğrultusunda gerekli buzkıran filosunun oluşturulmasını sağlamak, ilgili faaliyetlerin finansman kaynaklarını belirlemek ve 22220 projesi kapsamında yedinci ve sekizinci seri evrensel nükleer buzkıranların inşasına başlanmasına 2026 yılı sonuna kadar karar vermek' cümleleri yer aldı.
Talimatın son teslim tarihi 1 Ağustos olarak belirlenirken, sorumlu kişiler Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev olarak belirlendi.

Putin'in verdiği diğer talimatlar

Putin’in Mart ayı sonunda Murmansk’a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin ardından yayımlanan talimat listesinde şu maddeler yer aldı:
Kuzey Genişlik Hattı kapsamında yer alan Ob Nehri üzerindeki köprünün inşaatını 2029 yılına kadar tamamlanmalı.
Yetkili makamlar, Vorkuta Havalimanı’nın yeniden inşasını gerçekleştirmeli ve çalışmaları 2030 yılına kadar tamamlamalı.
İlgili kurumlar, Taymır Yarımadası’ndaki Yefremov Körfezi’nde 2027–2029 yılları arasında yeni bir havalimanı inşa etmeli.
Enerji altyapısından sorumlu birimler, Volkhov-Murmansk ana doğalgaz boru hattını 2030 yılına kadar hizmete sokmalı.
Yetkili kurumlar, en geç 2026 yılına kadar iki nükleer buzkıran inşasına başlanması konusunda karar almalı.
Bölgesel yönetimler, 2035 yılına kadar Arktik bölgesindeki riskli yapıların tahliye takvimini belirlemeli.
Hükümet, 'Uzak Doğu’da Uygun Fiyatlı Kiralık Konut' programını Arktik bölgelere yaygınlaştırmalı.
Yetkili bakanlıklar, Transarktik Taşımacılık Koridoru’nun ekonomik modelini onaylamalı.
Dış ticaret ve ulaştırmadan sorumlu kurumlar, bu koridor üzerinden yük taşımacılığı amacıyla yabancı ortaklı şirketlerin kurulması ihtimalini değerlendirmeli.
Federal makamlar, 2028 yılına kadar Yamalo-Nenets Bölgesi'nde kurulması planlanan uluslararası Snejinka Arktik İstasyonu'nun oluşumuna destek vermeli.
Savunma ve altyapı yetkilileri, askeri birliklerin bulunduğu Arktik yerleşimlerinde altyapı için her yıl en az 10 milyar ruble ayırmalı.
Uzay ve denizcilik kurumları, Kuzey Deniz Yolu’nun sularında izleme yapmak üzere uydu takımyıldızları oluşturulması için öneriler sunmalı.
İlgili bakanlıklar, Arktik bölgesine yönelik devlet politikası temelleri ve kalkınma stratejisiyle ilgili kararnamelerin güncellenmesine dair öneriler hazırlamalı.
Federal planlama otoriteleri, Arktik bölgesindeki kilit yerleşim alanlarının uzun vadeli gelişimi için kapsamlı planlar onaylamalı.
Havacılık kurumları, Arktik bölgelerde yük taşıma amaçlı insansız hava araçları (İHA) için iniş alanları oluşturma fikrini incelemeli.
Turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, 'Beş Deniz ve Baykal Gölü' projesine, Beyaz Deniz'deki turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin dahil edilmesini değerlendirmeli.
Turizm bakanlığı, Arktik bölgelerde turizm kümelenmelerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunmalı.
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