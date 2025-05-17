https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/putinden-arap-birligi-liderlerine-ilk-rus-arap-zirvesine-davet-1096297010.html
Putin’den Arap Birliği liderlerine ilk Rus-Arap Zirvesi’ne davet
Putin’den Arap Birliği liderlerine ilk Rus-Arap Zirvesi’ne davet
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Arap Birliği liderlerini ve genel sekreterini, Rusya Federasyonu'nun 15 Ekim'de düzenlemeyi planladığı ilk Rus-Arap Zirvesi’ne... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T10:03+0300
2025-05-17T10:03+0300
2025-05-17T10:22+0300
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rusya
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vladimir putin
kremlin
ortadoğu
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Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in Arap Birliği liderlerini ve genel sekreterine gönderdiği mektubun metnini resmi internet sitesinden paylaştı.Mektubun metninde, “Sayın devlet ve hükümet liderleri! Arap Birliği 34. Zirvesi'nin açılışı vesilesiyle sizleri en içten duygularımla selamlıyorum... Arap Birliği ile yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etme niyetindeyiz. Bu bağlamda, birliğinize üye tüm ülkelerin liderlerini ve Birlik Genel Sekreterini 15 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığımız ilk Rus-Arap Zirvesine katılmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verildi.Putin, zirvenin ülkeler arasındaki karşılıklı fayda sağlayan çok yönlü işbirliğinin daha da pekiştirilmesine katkıda bulunacağına ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.Arap Birliği Zirvesi’nin çok zor bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çeken Rus lider, on binlerce sivilin hayatına mal olan Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması, komşu ülkelerde ve bir bütün olarak Ortadoğu'da gerilimin keskin bir şekilde artmasına ve birçok sosyal ve ekonomik sorunun ağırlaşmasına yol açtığını belirtti. Putin, böyle bir durumda Arap Birliği'nin çok taraflı diyalog ve işbirliği için etkili bir mekanizma olarak rolünün özellikle gerekli hale geldiğini vurguladı.Rusya’nın bölgedeki mevcut çelişkilerin çözümü için Arap ülkeleri tarafından hem Birlik bünyesinde hem de diğer formatlarda yürütülen kolektif siyasi ve diplomatik çabaları sürekli olarak desteklediğini anımsatan Putin, “Tüm ihtilaflı konular, mevcut uluslararası hukuk normları temelinde, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesin saygı gösterilerek çözülmeli” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/ukraynali-yetkililer-putin-trump-gorusmesinden-korkuyor-1096296748.html
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rusya, arap birliği, vladimir putin, kremlin, ortadoğu, kuzey afrika, i̇srail-filistin
rusya, arap birliği, vladimir putin, kremlin, ortadoğu, kuzey afrika, i̇srail-filistin
Putin’den Arap Birliği liderlerine ilk Rus-Arap Zirvesi’ne davet
10:03 17.05.2025 (güncellendi: 10:22 17.05.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Arap Birliği liderlerini ve genel sekreterini, Rusya Federasyonu'nun 15 Ekim'de düzenlemeyi planladığı ilk Rus-Arap Zirvesi’ne katılmaya davet etti.
Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in Arap Birliği liderlerini ve genel sekreterine gönderdiği mektubun metnini resmi internet sitesinden paylaştı.
Mektubun metninde, “Sayın devlet ve hükümet liderleri! Arap Birliği 34. Zirvesi'nin açılışı vesilesiyle sizleri en içten duygularımla selamlıyorum... Arap Birliği ile yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etme niyetindeyiz. Bu bağlamda, birliğinize üye tüm ülkelerin liderlerini ve Birlik Genel Sekreterini 15 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığımız ilk Rus-Arap Zirvesine katılmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verildi.
Putin, zirvenin ülkeler arasındaki karşılıklı fayda sağlayan çok yönlü işbirliğinin daha da pekiştirilmesine katkıda bulunacağına ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
Arap Birliği Zirvesi’nin çok zor bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çeken Rus lider, on binlerce sivilin hayatına mal olan Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması, komşu ülkelerde ve bir bütün olarak Ortadoğu'da gerilimin keskin bir şekilde artmasına ve birçok sosyal ve ekonomik sorunun ağırlaşmasına yol açtığını belirtti. Putin, böyle bir durumda Arap Birliği'nin çok taraflı diyalog ve işbirliği için etkili bir mekanizma olarak rolünün özellikle gerekli hale geldiğini vurguladı.
Rusya’nın bölgedeki mevcut çelişkilerin çözümü için Arap ülkeleri tarafından hem Birlik bünyesinde hem de diğer formatlarda yürütülen kolektif siyasi ve diplomatik çabaları sürekli olarak desteklediğini anımsatan Putin, “Tüm ihtilaflı konular, mevcut uluslararası hukuk normları temelinde, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesin saygı gösterilerek çözülmeli” diye kaydetti.