https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/memur-olmak-isteyenler-dikkat-memur-alimina-yas-siniri-geldi-mi-yas-siniri-kac-oldu-1096296878.html

Memur olmak isteyenler dikkat: Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Yaş sınırı kaç oldu?

Memur olmak isteyenler dikkat: Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Yaş sınırı kaç oldu?

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T10:13+0300

2025-05-17T10:13+0300

2025-05-17T10:13+0300

ekonomi̇

memur

memur alımı

resmi gazete

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Kamuya memur alımlarında yaş sınırı getirildi. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin iptal kararı sonrası yapılan düzenlemeler kapsamında, bazı kamu kurumlarının özel yarışma sınavlarında adaylar için 35 yaş sınırı uygulanacak. Bu düzenleme, genç nüfusun kamu sektörüne daha fazla katılımını sağlamayı amaçlıyor.Torba Yasa Resmi Gazete’de YayımlandıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa, yalnızca yaş sınırı değil, kamu yönetiminde verimliliği artıracak birçok yapısal reformu da beraberinde getirdi. Yeni sistemle birlikte memur alımlarında belirli kriterler daha netleştirildi ve kurumlara özel sınav süreçleri yapılandırıldı.Kimler etkilenecek?Yeni düzenleme, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurumlarının düzenlediği özel yarışma sınavları için geçerli olacak. Bu kapsamda, özellikle kariyer meslek grupları ve uzman kadrolarına giriş sınavları için başvuran adayların yaşı artık 35’i aşamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/resmi-gazetede-yayimlandi-memur-olmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-calisma-sartlarinda-onemli-1096268521.html

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