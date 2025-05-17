https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/memur-olmak-isteyenler-dikkat-memur-alimina-yas-siniri-geldi-mi-yas-siniri-kac-oldu-1096296878.html
Memur olmak isteyenler dikkat: Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Yaş sınırı kaç oldu?
Memur olmak isteyenler dikkat: Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Yaş sınırı kaç oldu?
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Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T10:13+0300
2025-05-17T10:13+0300
2025-05-17T10:13+0300
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Kamuya memur alımlarında yaş sınırı getirildi. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin iptal kararı sonrası yapılan düzenlemeler kapsamında, bazı kamu kurumlarının özel yarışma sınavlarında adaylar için 35 yaş sınırı uygulanacak. Bu düzenleme, genç nüfusun kamu sektörüne daha fazla katılımını sağlamayı amaçlıyor.Torba Yasa Resmi Gazete’de YayımlandıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa, yalnızca yaş sınırı değil, kamu yönetiminde verimliliği artıracak birçok yapısal reformu da beraberinde getirdi. Yeni sistemle birlikte memur alımlarında belirli kriterler daha netleştirildi ve kurumlara özel sınav süreçleri yapılandırıldı.Kimler etkilenecek?Yeni düzenleme, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurumlarının düzenlediği özel yarışma sınavları için geçerli olacak. Bu kapsamda, özellikle kariyer meslek grupları ve uzman kadrolarına giriş sınavları için başvuran adayların yaşı artık 35’i aşamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/resmi-gazetede-yayimlandi-memur-olmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-calisma-sartlarinda-onemli-1096268521.html
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memur alımında yaş sınırı, 35 yaş memurluk sınırı, kamuya memur alımı 2025, torba yasa memur düzenlemesi, resmi gazete kamu personel yasası, anayasa mahkemesi kararları, kamu sınavı yaş limiti, kariyer meslek yaş sınırı, gençler için memurluk fırsatı
memur alımında yaş sınırı, 35 yaş memurluk sınırı, kamuya memur alımı 2025, torba yasa memur düzenlemesi, resmi gazete kamu personel yasası, anayasa mahkemesi kararları, kamu sınavı yaş limiti, kariyer meslek yaş sınırı, gençler için memurluk fırsatı
Memur olmak isteyenler dikkat: Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Yaş sınırı kaç oldu?
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile birlikte, bazı kamu kurumlarının özel yarışma sınavlarında 35 yaş sınırı getirildi. Yeni uygulama, milyonlarca memur adayını ilgilendiriyor.
Kamuya memur alımlarında yaş sınırı getirildi. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin iptal kararı sonrası yapılan düzenlemeler kapsamında, bazı kamu kurumlarının özel yarışma sınavlarında adaylar için 35 yaş sınırı uygulanacak. Bu düzenleme, genç nüfusun kamu sektörüne daha fazla katılımını sağlamayı amaçlıyor.
Torba Yasa Resmi Gazete’de Yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa, yalnızca yaş sınırı değil, kamu yönetiminde verimliliği artıracak birçok yapısal reformu da beraberinde getirdi. Yeni sistemle birlikte memur alımlarında belirli kriterler daha netleştirildi ve kurumlara özel sınav süreçleri yapılandırıldı.
Yeni düzenleme, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurumlarının düzenlediği özel yarışma sınavları için geçerli olacak. Bu kapsamda, özellikle kariyer meslek grupları ve uzman kadrolarına giriş sınavları için başvuran adayların yaşı artık 35’i aşamayacak.