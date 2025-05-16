https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/resmi-gazetede-yayimlandi-memur-olmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-calisma-sartlarinda-onemli-1096268521.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur olmak isteyenleri ilgilendiriyor, çalışma şartlarında önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur olmak isteyenleri ilgilendiriyor, çalışma şartlarında önemli değişiklik

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile memuriyette kritik düzenlemeler yürürlüğe girdi. 35 yaş sınırı getirildi, bakan müşavirliği sistemine yeni kurallar... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T09:32+0300

2025-05-16T09:32+0300

2025-05-16T09:32+0300

ekonomi̇

memur

anayasa mahkemesi (aym)

resmi gazete

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Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, devlet memurluğuna girişten görev süresine kadar birçok alanı ilgilendiren önemli değişiklikler yer aldı. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) bazı hükümleri iptal etmesinin ardından hazırlanan torba yasa yürürlüğe girdi.Memur alımında 35 yaş sınırıYeni düzenlemeye göre, artık sadece devlet memurları değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı yarışma sınavları ile alımlarda da 35 yaş sınırı uygulanacak. Bu sınır, kariyer meslekler için başvuru şartlarını önemli ölçüde değiştirecek.Uyuşmazlık mahkemesi başkanını AYM seçecekUyuşmazlık Mahkemesi’nin yapısında da dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Mahkemenin başkanı artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Bu düzenleme, yargı organları arasındaki yetki paylaşımı açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.Bakan müşavirliği sistemi yeniden tanımlandıBakanlıklarda özel öneme sahip konularda bakana destek sağlamak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Müşavirler doğrudan bakana bağlı çalışacak ve sadece bakanın görev süresi boyunca görev yapabilecek. Gerekli durumlarda, süresi dolmadan görevden alınmaları da mümkün olacak.Uzman ve yardımcılar i̇çin yeni i̇stihdam alanıYapılan değişiklikle birlikte, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilmesi kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu, Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları gibi kurumların merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabilecek.Üst kurullarda siyasi bağlantı şartıYasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak üyelerin, herhangi bir siyasi partinin yönetiminde veya denetim organlarında yer almamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartını getiriyor. Bu düzenleme, tarafsızlık ilkesini güçlendirmeyi hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/uzmandan-tahminler-memur-ve-emeklilere-temmuz-zammi-ne-kadar-olacak-1096266451.html

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memur, memur olmak isteyenler, 35 yaş sınırı, resmi gazete