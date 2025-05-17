https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kina-gecesinde-disko-topu-gelinin-uzerine-dustu-3-yarali-1096297620.html
Kına gecesinde disko topu gelinin üzerine düştü: 3 yaralı
Kına gecesinde disko topu gelinin üzerine düştü: 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde bir düğün salonunda kına gecesi sırasında disko topu gelinin de aralarında bulunduğu üç kişinin üzerine düştü. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T11:00+0300
2025-05-17T11:00+0300
2025-05-17T11:00+0300
türki̇ye
kına gecesi
disko topu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
İzmit'te bir düğün salonunda kına gecesi eğlencesi sırasında tavanda asılı olan disko topu, yaklaşık 4 metre yükseklikten gelinin ve davetlilerin üzerine düştü. Olayda gelinle birlikte üç kişi yaralandı. Bir düğün salonunda avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Küre, pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/iznikte-define-arayanlar-gocuk-altinda-kaldi-1-olu-3-yarali-1096293530.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kına gecesi, disko topu
Kına gecesinde disko topu gelinin üzerine düştü: 3 yaralı
Kocaeli'nde bir düğün salonunda kına gecesi sırasında disko topu gelinin de aralarında bulunduğu üç kişinin üzerine düştü.
İzmit'te bir düğün salonunda kına gecesi eğlencesi sırasında tavanda asılı olan disko topu, yaklaşık 4 metre yükseklikten gelinin ve davetlilerin üzerine düştü. Olayda gelinle birlikte üç kişi yaralandı.
Bir düğün salonunda avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Küre, pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.