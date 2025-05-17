https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kina-gecesinde-disko-topu-gelinin-uzerine-dustu-3-yarali-1096297620.html

Kına gecesinde disko topu gelinin üzerine düştü: 3 yaralı

Kına gecesinde disko topu gelinin üzerine düştü: 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde bir düğün salonunda kına gecesi sırasında disko topu gelinin de aralarında bulunduğu üç kişinin üzerine düştü. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T11:00+0300

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türki̇ye

kına gecesi

disko topu

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İzmit'te bir düğün salonunda kına gecesi eğlencesi sırasında tavanda asılı olan disko topu, yaklaşık 4 metre yükseklikten gelinin ve davetlilerin üzerine düştü. Olayda gelinle birlikte üç kişi yaralandı. Bir düğün salonunda avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Küre, pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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kına gecesi, disko topu