https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/jokey-mertcan-celik-yogun-bakimda-veliefendi-hipodromunda-attan-dustu-1096306450.html

Jokey Mertcan Çelik yoğun bakımda: Veliefendi Hipodromu'nda attan düştü

Jokey Mertcan Çelik yoğun bakımda: Veliefendi Hipodromu'nda attan düştü

Sputnik Türkiye

Veliefendi Hipodrumu'nda çarşamba günü yarış sonrasında attan düşen jokey Mertcan Çelik yaralandı. Çelik'in yoğun bakıma alındığı belirtildi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

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spor

halis karataş

veliefendi hipodromu

türkiye jokey kulübü

mertcan çelik

jokey

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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Engelliler Haftası Koşusu'nda yarış sonrasında attan düşen jokey Mertcan Çelik'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 24 yaşındaki genç jokeyin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Ünlü jokey Halis Karataş'ta 15 Mayıs'ta Veliefendi Hipodromu'nda yarıştan önce attan düşerek yaralanmıştı. Engelliler Haftası koşusunda yaşanan talihsiz kazada, Türkiye Jokey Kulübü'nün açıklamasına göre, 5. koşuda, yarış sonrası Akgobak isimli safkan atın tökezlemesi sonucu yere düştü. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç jokey hemen tedavi altına alındı. Çelik, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mertcan Çelik kimdir?2001 yılı Zonguldak doğumlu olan Mertcan Çelik, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezinden 3.lük derecesiyle 2017 yılında mezun olarak 2018 yılında lisansını aldı. Bugüne kadar 424 koşuda at binen Çelik, 50 kez birincilikle ayrılırken, 43 koşuda ikincilik, 50 koşuda üçüncülük ve 44 koşuda da dördüncülük elde etti.

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veliefendi hipodromu

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